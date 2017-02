Beautiful, anticipazioni dal 20 al 25 febbraio: Eric e Quinn contro tutti, divorzio milionario per Bill e Katie

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 20 FEBBRAIO

Julius ribadisce a Sasha che non fa parte della famiglia. Caroline, invece, dopo la fine del matrimonio con Ridge decide di raggiungere le sue due mamme a New York con il piccolo Douglas. Steffy, esasperata da Quinn, sembra pronta a chiudere il suo matrimonio con Wyatt il quale, tuttavia, le promette che riuscirà a controllare sue madre.

BEAUTIFUL 21 FEBBRAIO

Bill chiede a Katie di firmare le carte per il divorzio offrendole la casa, le auto, molti benefit e 50 milioni di dollari. Ridgem nel frattempo, comunica a Brooke che eric ha una relazione con Quinn. Preoccupato per l’azienda, le chiede di chiamare Katie per farle ua proposta che servirà a salvare anche la Forrester. Thomas e Sasha stanno lavorando insieme a Sasha gli chiede di non trattare mai Douglas come suo padre ha trattato lei.

BEAUTIFUL 22 FEBBRAIO

Quinn è inconsolabile dopo che Eric l’ha lasciata. La visita minacciosa di Ridge non migliora le cose. Katie non è convinto dell’offerta di Bill e così le chiede le azioni della Forrester.

BEAUTIFUL 23 FEBBRAIO

Wyatt, arrabbiato per il comportamento della madre, le chiede di lasciare Los Angeles. Intanto Liam racconta a Bill che Quin ha seguito Eric a Montecarlo e che tra loro c’è una storia ed Eric fa la stessa cosa con Rick e Pam.

BEAUTIFUL 24 FEBBRAIO

Eric assicura a tutti che la sua storia con Quinn è finita. Eric, però, furioso con la sua famiglia perchè si sente trattato con condiscendenza, va da Quinn e le dice che la loro storia non è finita. Liam prova a convincere a Steffy a tornare con lui.

BEAUTIFUL 25 FEBBRAIO

Mentre Eric è tornato con Quinn, Rick, Steffy, Ridge e Wyatt commentano la situazione sperando che non faccia una pazzia. Intanto, Sasha ha una brutta discussione con il padre e resta stupita del fatto che Thomas corra in sui aiuto per difenderla. Eric si presenta alla Forrester con Quinn e comunica a tutti di volerla riassumere come disegnatrice di gioielli.