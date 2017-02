Cecilia Rodriguez (sì, la sorella di Belen): “Io e Stefano De Martino”

Quando entri nelle grazie di Belen Rodriguez entri anche a far parte del suo clan, della sua grande famiglia. I Rodriguez hanno seguito la showgirl trasferendosi in Italia, e Belen è persino riuscita a introdurre la sorellina Cecilia nel mondo dello spettacolo.

Tutti gli amori di Belen hanno da subito avuto a che fare con il resto della famiglia, onnipresente nella vita di Belen, persino in vacanza. Naturalmente anche Stefano De Martino è entrato nel clan. Lui più di altri, essendo (per ora) l’unico ad aver messo una fede al dito di Belen.

Il ballerino ha legato, in particolare, con la bella Cecilia. Ed è proprio la sorellina di Belen a confessare al settimanale Vero che, nonostante il divorzio tra la sorella e De Martino, i rapporti con Stefano non sono mai cambiati: “L’unica cosa che conta è che Belen sia felice, io non entro nel merito della sue storie d’amore. Con Stefano ho mantenuto ottimi rapporti: è il papà di mio nipote e non ho certo divorziato da lui!”.

Cecilia è affezionatissima al nipotino Santiago (“Gli dedico il mio tempo, cerco di entrare nel suo mondo. Gioco spesso con lui e a volte vorrei che giocasse a modo mio, ma poi sono sempre io a dovermi adeguare alle sue regole”), e se il piccolo oggi fa parte della sua vita, in fondo, lo deve anche a Stefano.