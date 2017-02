L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – lunedì 20 febbraio

È lunedì e, almeno qui al Nord, è pure tornato l’inverno dopo una breve anticipazione sulla primavera che ci aspetta. Basterebbe già questo a descrivere l’andazzo di questa giornata per molti di noi… Ma se volete andare più nello specifico e scoprire cosa ha raccontato Paolo Fox su Radio Latte e Miele questa mattina, eccovi l’oroscopo del giorno!

Ariete

In generale quello che nasce adesso può entusiasmarvi, l’unica cosa che non bisogna fare è portare avanti progetti inutili e fare il passo più lungo della gamba. I prossimi tre mesi portano dubbi soprattutto se avete una relazione in crisi. Dovete essere cauti

Toro

L’attività lavorativa vi mette un po’ sotto pressione soprattutto dal punto di vista economico. Chi ha un’attività in proprio deve cercare di prestare attenzione alle spese. Nuovi amori in arrivo? Possibile, ma non emozionanti.

Gemelli

In questo periodo potreste riprendere una situazione lavorativa che avete lasciato nel passato, ma sempre in maniera piuttosto ambigua: non vi fidate oppure il vostro ruolo è da definire. La giornata di oggi riflette uno stato d’animo molto agitato. Per quanto riguarda l’amore, riconsiderate aspetti di una storia passata e non andata a buon fine.

Cancro

Qualcuno ha cercato di mettervi i bastoni tra le ruote. Attenzione ai rapporti con Leone, Ariete, Sagittario. In questo periodo potete fare tante cose, ma alla fine queste persone riescono ad imporsi.

Leone

Chi ha delle carte da giocare o un asso nella manica deve giocare adesso la partita vincente, perché da settembre le stelle non saranno a favore del vostro segno. Quando siete molto ricercati, tendete ad essere snob: rischiate di perdere qualcosa di importante.

Vergine

Questa è una giornata che parte con qualche dubbio. Non sono mancati i successi, ma dovete prefissare dei nuovi traguardi. Prima dell’estate sarà difficile avere un quadro della situazione, ma gli ultimi mesi dell’anno porteranno grandi successi. In amore, attenzione a storie impossibili. Le relazioni in corso sono tranquille, ma poco emozionanti.

Bilancia

Se avete a che fare con Cancro e Ariete ci vuole un po’ di pazienza. Le coppie più solide stanno affrontando un po’ di problemi dovuti probabilmente a un cambiamento. Dovete valutare la situazione, la settimana è buona, ma crea qualche dubbio.

Scorpione

Oggi avete buone stelle, la settimana è buona, soprattutto nella prima parte e fino a giovedì. In generale però, il cielo è fiacco, qualcuno è stanco fisicamente. Avete uno stato d’animo altalenante. Una bella giornata sarà quella di domenica 26.

Sagittario

Chi può fare un incontro oggi oppure ha l’idea giusta deve approfittare dell’ottimo oroscopo. Da venerdì grande cielo, ma questo è comunque un periodo brillante, anche per l’amore.

Capricorno

Vi aspetta un’altra settimana ricca di agitazione. Ci sono delle incomprensioni in amore. Oggi e domani siete un po’ in ritardo su tutto, cercate di rimandare i progetti a momenti più propizi.

Acquario

Siete desiderosi di stabilità. Ci si può innamorare, venerdì e sabato saranno giornate importanti perché la Luna tocca il segno. State studiando nuove strategie per emergere. Questo week-end può portare veramente molta fiducia. Questioni riguardanti la casa o un trasferimento sono all’ordine del giorno.

Pesci

La settimana non è negativa, ma non parte nel modo giusto. Da sabato inizia una fase di recupero. Chi ha un amore lo continua, chi ha una storia nuova deve valutarla. Attenzione alle storie con Sagittario e Gemelli in cui non si sa bene chi ha il dominio. La giornata è da prendere con le pinze e arriverete a sera molto stanchi.