Uomini e Donne, altro che amore tra Gemma Galgani e Michele D’Ambra: la verità shock

Ancora una delusione per Gemma Galgani che non riesce ancora a trovare il principe azzurro. Dopo la fine della storia con Giorgio Manetti che la fa ancora soffrire e il breve flirt con Marco Firpo, la dama del trono over di Uomini e Donne aveva riaperto il suo cuore con Michele D’Ambra. I due erano stati beccati dal settimanale Diva e Donna durante una romantica passeggiata per le strade di Roma ma tra i due è davvero amore?

L’argomento Gemma Galgani e Michele D’Ambra è stato affrontato nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne durante la quale è venuta fuori una verità shock sui motivi che avrebbero spinto Michele a frequentare Gemma.

Da MariaDeFilippi.mediaset.it eccovi le anticipazioni:

Sempre con la coroncina che recita “vuoi fare l’amore con me” Tina apre la puntata e Maria propone subito un video che impazza su internet e che, sul motivo del vincitore di Sanremo, autore un giovane milanese del blog Trash Italiano, propone la parodia delle avventure di Tina e Gemma, l’opinionista apprezza, quindi introduce la mummia in versione Pinocchio per le continue bugie dette; parte il recall della precedente puntata (17/02/17) dopo il quale Maria annuncia il ben noto sfogo della Dama: per la prima volta si dice stanca dell’aggressività di tutti, compresa quella di Giorgio che invece dovrebbe essere orgoglioso di averla frequentata per il suo valore morale, riconosce qualche errore ma non le viene perdonato nulla e chiude dicendo che è stato un compleanno che ricorderà per sempre!

Tina sottolinea che se è sola forse dovrebbe dare la colpa a se stessa, Maria la fa entrare e tra il pubblico c’è chi applaude con entusiasmo, la cosa suscita la reazione dell’opinionista che trova inadeguate le scene di giubilo, idonee a una diva e non a lei, quindi lancia un filmato creato da lei che – mette in evidenza la incoerenza di questa donna – proclama, e le immagini propongo le dichiarazioni di Gemma in merito alla “questione Michele” e si contraddicono puntata dopo puntata, come dimostrano le foto pubblicate su un giornale.

Gemma fa notare che le cose cambiano e Graziella entra nel vivo della questione, Gemma mente sempre, dice una cosa per un’altra e poi la gente è stanca di sentire sempre le stesse storie – ci siamo anche noi – dice, invitandola a non fare la ragazzina perché hanno la stessa età e a comportarsi come una donna della sua età, la discussione è vivacissima. Maria spiega che le foto a cui si riferiva Tina sono quelle dell’esterna con Michele: i due si incontrano sulla scalinata di Trinità dei Monti, lui la solleva rapito e la paragona a una ragazzina, Tina interrompe con foga l’esterna e minaccia Michele di punizione corporale, poi il video riparte e illustra un momento di relax in un elegante locale, lui chiede un possibile fine settimana, meglio da lui, lei si definisce “la ragazza con la valigia” poi si salutano con un bacio a stampo.

Tina inorridisce e Maria la informa che da quell’esterna le cose sono andate avanti – no niente sesso – precisa mentre Gemma sottolinea che in sette anni lei è uscita solo con due uomini: Ennio e Giorgio, con gli altri solo qualche bacio! Entra Michele, la saluta ma non la bacia e, alla sorpresa Tina, Maria spiega che lui ha ricevuto la visita anche di Cristina che lo ha raggiunto a Bari; Gemma racconta di avere ricevuto in quell’occasione alcuni suoi messaggi a cui non ha dato seguito per rispetto dell’altra signora, Michele però spiega che lo ha fatto quando non erano insieme e lo stesso ha fatto con lei! Gemma non se lo aspettava e sottolinea il suo sesto senso nel non rispondergli, e in un messaggio le avesse scritto di aver chiuso con Cristina. Michele prova a dare la sua versione ma Gemma lo interrompe, così Marco interviene – ma perché non lasci parlare gli altri? – e l’accusa di essere maleducata e soprattutto di non ascoltare gli altri, battibecco vivace fra loro.

Michele precisa che non ha mai lasciato intendere che avesse chiuso con Cristina della quale, benché ospite nella sua casa e senza risvolti eclatanti, ha avuto il massimo rispetto, cosa che continuerà a fare finché non avrà capito se una delle due potrà essere la donna della sua vita; Gemma insiste, Cristina lo aveva lasciato perché sapeva che sarebbe venuta a Bari anche lei, mentre per Michele si trattava solo di una lite…

Entra Cristina che promette di non volersi arrabbiare; è stata da lui, un gran gentiluomo, non hanno fatto sesso perché non ha voluto lei, lui si stupisce e lo studio rumoreggia poi, alla ribadita contestazione dice che se davvero la sostiene deciderà lui di chiudere! Gemma si indigna e, a parte le bellissime persone che ha conosciuto in Puglia, considera tutto il resto spazzatura! Gemma chiede dell’acqua ed è Giorgio a portargliela…

Cristina racconta la sua notte a Bari: per la prima volta ha dormito in un letto con un uomo senza fare nulla, lui ha anche un pigiamone “antistupro” e russa come un trattore; in ogni caso è stata la foto dell’esterna con Gemma che le ha cambiato la vita perché le sono arrivate decine di messaggi che la mettevamo sull’avviso, spiega che lui ha usato la frase “mi è caduta una valanga addosso” parlando di Gemma ed è cambiato, guarda caso non è con lei che scattano le foto.

Tina lo accusa di usare Gemma, lui si racconta e spiega anche il senso della sua presenza a Uomini e Donne: è come una festa e si mette in gioco in cerca di nuovi stimoli, non è innamorato di nessuna ma gli piacciono entrambe, Tina non crede al suo interesse e glielo dice senza tanti complimenti – se l’avessi incontrata al mercato non l’avresti notata mai! -. Ma dopo tanto parlare le due signore capiscono che lui le sminuisce alternativamente e lo definiscono bugiardo e incoerente nei sentimenti, Cristina trova sciocco il suo comportamento perché entrambe sapevano dell’altra e non c’era bisogno di raccontare storie, Tina vuole confrontare i messaggi inviati alla due donne, poi Cristina aggiunge di non voler dire le cose che dice di Gemma che a sua volta si astiene, Tina spiega a entrambe che il suo comportamento è dettato dal totale disinteresse per loro, Cristina chiude a tripla mandata e Gemma aveva già chiuso ma la discussione prosegue a lungo.

Dopo il ballo, Valentina siede al centro e Maria lancia un video in cui la giovane donna spiega la sua delusione: dopo un mese e mezzo di telefonate, si augurava di poterlo incontrare ma lui le disse che non ne aveva voglia e nel dirlo non nasconde un notevole coinvolgimento; eccolo entrare in studio, davanti a lui Valentina ribadisce che se fosse stato più chiaro non avrebbe insistito; lui la trova una bella ragazza ma non si è sentito così interessato a prendere nemmeno un caffè, non era sicuro e alla domanda chiara di Maria – lei ti piace – risponde con un laconico e definitivo NO, forse anche lui cerca la visibilità, dice a mezza bocca Valentina che balla con Mauro.

Giovanni siede al centro, due ragazze sono venute a conoscerlo, Denise da Lugano e Silvia da Cagliari, le vuole conoscere entrambe ma balla con la prima.

tGiorgio guarda un video sulla conoscenza con Astrid in cui si parlava di una sua andata a Verona cosa che, entrata lei e ricevuti i suoi complimenti, viene confermata, ma un’osservazione di Astrid – ti sei lamentato che nessuno ti chiedesse autografi e facesse foto – provoca la sua reazione infastidita e accende una polemica con un signore del pubblico; calmate le acque, Giorgio sottolinea che si aspettava di trovarla in stazione ad aspettarlo, pensava che avrebbe organizzato il pranzo… ma il pubblico rumoreggia e non lo appoggia, una signora trova che si è montato la testa ed è cambiato, Tina lo difende a spada tratta, mentre Astrid spiega come si è svolta la giornata, convinta di avere organizzata una discreta giornata e l’acrimonia della battuta di apertura la deve alla vista dell’esterna con un’altra signora in cui lui era molto più “fisico”, le hanno scritto messaggini altre persone, mentre il suo le chiedeva addirittura se era nel “parterre”! Giorgio, diretto al pubblico, replica di rispettare tutti e soprattutto le donne e per questo a Firenze le accoglie al binario, organizza il pranzo, si preoccupa di lei e ricorda una signora che lo ha rincorso in stazione, con tacco 12, per accompagnarlo, rischiando di cadere e farsi male, – ecco perché è nata una storia qui dentro! -. Aggiunge che non ama le “principesse sul pisello” che in studio sono tutti uguali e che alcune persone venute per lui, una volta congedate, offendono sui social e calunniano, per questo forse è meglio che stiano a casa, Lorenzo pensa che un gentleman dovrebbe organizzare la giornata per lei e stupirla, se ne discute fino al ballo distensivo, ma poi ecco per lui tre new entry: Lorenza, Antonella ed Elena, tutte bionde, lui fa rimanere solo Antonella e balla con lei.

Chiara ha conosciuto in esterna un signore, vedovo di 68 anni, che apprezza la sua eleganza e compostezza, lei lo informa che ama essere corteggiata e cerca un uomo che la rispetti, quindi accetta di conoscerlo; entra Giuseppe F. che saluta la “vincitrice di Sanremo“ e ringrazia la redazione per come svolge con amore il proprio lavoro; Chiara è contenta della sua conoscenza perché lo trova sempre allegro e molto affettuoso, c’è stato anche un bacio a stampo fra loro, ballano insieme.

Durante il ballo Michele si è sfogato con Gianni e Tina, Gemma trova discutibile questo comportamento e la discussione fra i protagonisti riprende, mentre gli opinionisti fanno notare che le due donne hanno creduto alle loro reciproche dichiarazioni ma non a lui, Cristina lascia lo studio seccatissima, Gemma ribadisce le sue accuse ma Michele osserva che i tempi non tornano: lui ha parlato di una lite con Cristina non che avesse chiuso con lei, tanto che Gemma, in apertura di puntata, rispose a Maria che sarebbero usciti a cena, la sua versione quindi autorizza Tina a darle della bugiarda e Michele dichiara di essere felice di non uscire a cena con lei; Michele vorrebbe ballare con Cristina ma lei si rifiuta decisa; invece Gemma dice di non essersi mai fidata di lui, tanto è vero che il suo comportamento cambia quando le telecamere dell’esterna li lasciano soli, o almeno lui crede che non ci siano più: finalmente si sente più libero di essere se stesso e le dà diversi bacetti, lei fa la sostenuta, queste le immagini trasmesse; in studio Graziella dice di non aver mai creduto a questa storia… Tina saluta.