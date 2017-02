Angelina Jolie: prima intervista su Brad Pitt dopo la separazione (VIDEO)

Fino a oggi, Angelina Jolie era riuscita a non rilasciare dichiarazioni o interviste inerenti all’unico argomento su cui, da qualche mese, si concentrava la stampa rosa quando spuntava il suo nome: il divorzio da Brad Pitt.

Alla prima di First They Killed My Father, in Cambogia, Angelina si è però lasciata andare per la prima volta, parlando a cuore aperto dell’ex marito, nonché padre dei suoi 6 figli.

“Non voglio dire molto tranne che è stato un periodo molto difficile per me e che siamo e saremo sempre una famiglia. Molte persone vivono la stessa situazione. Tutta la mia famiglia ha attraversato un momento difficile – ha confessato l’attrice, visibilmente commossa, ai microfoni della BBC – Il mio obiettivo sono i nostri figli. Sto reagendo per trovare il modo di assicurarmi che tutto questo ci renda più forti e più vicini”.