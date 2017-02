L’ex fidanzata gli manda una lettera di scuse: lui corregge gli errori e…

Il gesto di ripicca di uno studente della Stetson University della Florida, Nick Lutz, è finito sui giornali. Deluso (e probabilmente tradito) dalla sua fidanzata, Nick l’ha lasciata, e pensava che non avrebbe più avuto niente a che fare con lei.

Mentre cercava di dimenticare lei e la loro storia d’amore, però, ecco arrivare all’improvviso una lettera di scuse da parte della giovane.

Nick, fortemente deciso a non perdonarla, non solo non ha accettato le scuse ma nemmeno… la lettera. Armato di penna rossa, ha corretto la missiva dell’ex, punto per punto. Alla fine le ha anche dato un voto: «Introduzione troppo lunga, breve conclusione, forti ipotesi ma nulla che le comprovi. I dettagli sono importanti».

Il ragazzo ha avuto da ridire su una serie di concetti espressi dalla donna, su un paio di errorini grammaticali e persino sul saluto finale, un tenero “I love you”. Nella nota a margine, Nick ha scritto «Se vuoi essere creduta, porta delle prove. Di tutte le relazioni finite ci sono sempre due versioni».

Poi, in tutta risposta alle richieste di perdono dell’ex, le ha rispedito la lettera così corretta.

Non contento, lo studente ha voluto ulteriormente umiliare la sua ex pubblicando la lettera corretta sul suo profilo Twitter, ricevendo applausi virtuali per il coraggio dal popolo del social network, che gli ha fatto notare qualche altro errore che gli era sfuggito.