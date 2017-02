L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – martedì 21 febbraio

Anche questa mattina su Radio Latte e Miele l’astrologo Paolo Fox ci ha raccontato cosa ci aspetta per questo martedì 21 febbraio, segno per segno. Ecco l’oroscopo del giorno!

Ariete

La dissonanza della Luna vi crea qualche tensione. Molte persone non accettano più alcune situazioni che sono direttamente legate ai vostri desideri. In amore, attenzione alle storie parallele. Questi tre mesi possono mettere in discussione rapporti precari. C’è confusione, agitazione e nervosismo.

Toro

Nel corso delle ultime settimane avrete notato più uscite, dovreste cercare di risparmiare. Se c’è una collaborazione con una persona che da poco fa parte del vostro staff potreste addirittura metterla in discussione. Per i nuovi amori dovrete aspettare, c’è stanchezza nelle relazioni di lunga data dunque cercate di evitare le polemiche.

Gemelli

Se avete dato troppo spazio al lavoro o investito in maniera sbagliata le vostre energie, ora può fare un passo indietro. Tutte le situazioni sentimentali che nascono in questo periodo non hanno un esito veloce, qualcuno potrebbe invaghirsi di una persona legata o da una persona che non si sblocca. C’è anche chi dovrebbe occuparsi di più della famiglia.

Cancro

Non fate passi falsi. Non vi riconoscete più come parte dell’ambiente che frequentate, anche a livello lavorativo e ciò vi porta uno stato di disagio. Torna dunque quella sensazione già avuta nel mese di dicembre scorso. Potreste vivere crisi in amore. Fate attenzione, la giornata porta stanchezza.

Leone

Dimenticare il passato è impossibile, se in questi giorni dicono che siete di poche parole forse gli altri non sbagliano.

In amore potreste imporvi spiazzando persone che hanno fiducia in voi.

Vergine

Se dovete vedere persone che contano da oggi siete favoriti, ieri c’è stata un po’ di confusione, ma affrontate un recupero psico-fisico. Lanciatevi nelle novità senza averne timore.

Bilancia

Alcuni progetti sono stati rimandati, ma saranno comunque messi in cantiere e avranno anche un buon successo nonostante la concorrenza sarà spietata. In amore non tutti sono tranquilli e la giornata di oggi è particolare. La disorganizzazione può creare problemi nella vostra vita.

Scorpione

Dal 18 potete contare su qualche momento di forza in più. Se un amore di vecchia data è importante, allora continua. Qualche Scorpione, se vive un grande amore, potrebbe essersi illuso. Alcuni si sono lanciati in una relazione pur di occupare la mente.

Sagittario

Potreste perdere la pazienza, perché qualcuno ostacola il vostro desiderio di libertà. Dovete dare spazio a ciò che volete fare. Fino a giovedì chi ha un’attività in proprio e creativa può guadagnare qualcosa di più. bella giornata quella di oggi, ma qualcuno ha già avuto una bella risposta ieri. Il periodo è ottimo anche per i nuovi progetti.

Capricorno

In amore non sentite di avere il giusto appoggio, vorreste qualcosa in più e ciò crea discussioni. In ambito professionale ci sono sempre più situazioni che non permettono di migliorare. Prima di aprile o maggio non ci saranno grosse evoluzioni. Chi ha un’attività da dipendente non è del tutto soddisfatto, ma per ora bisogna accontentarsi.

Acquario

Per chi ha trovato il partner giusto, questo è un ottimo periodo per progettare una convivenza o magari qualcosa di più. Se siete single, attenzione a non impegnarvi in storie e legami inverosimili.

Pesci

Le giornate tra domenica 26 e martedì 28 saranno molto importanti e franno da contraltare a queste giornate che non regalano grandi novità. Preparatevi perché i primi giorni di marzo sono eccellenti e intorno al 5 marzo arrivano belle notizie. Questioni di lavoro si possono aggiustare e c’è anche un ritorno di fiamma in amore.