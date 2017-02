Manuel Vallicella e Carmen Rimauro insieme dopo Uomini e Donne?

Manuel Vallicella e Carmen Rimauro si stanno frequentando lontano dalle telecamere? Manuel Vallicella ha lasciato il trono classico di Uomini e Donne dopo poche settimane sostenendo di non sopportare la tensione e la pressione del suo ruolo. Tuttavia, nelle ultime ore, sui social, sono spuntati alcuni indizi che farebbero pensare ad una verità diversa.

MANUEL VALLICELLA E CARMEN RIMAURO, TUTTA LA VERITA

Tra Manuel Vallicella e Carmen Rimauro è nato un feeling speciale sin dalla prima esterna. La ventenne ha scelto subito di corteggiare il veronese pur avendo conosciuto anche Luca Onestini. Entrambi timidi e riservati, Manuel e Carmen hanno fatto fatica a far uscire i rispettivi sentimenti ma nessuno dei due ha mai nascosto i proprie sentimenti.

Nonostante tutto, però, Manuel ha scelto comunque di lasciare il trono classico di Uomini e Donne rinunciando anche Carmen, ma è davvero così? Su Instagram, la Rimauro ha pubblicato un commento difendendo Manuel Vallicella dalle critiche dei fans di Uomini e Donne che lo stanno accusando di aver preso in giro la redazione.

“È facile giudicare quando non si conosce la verità!” ha scritto l’ex corteggiatrice aggiungendo l’hastag #sempreagiudicare. Parole che, secondo i fans, nascondono una verità nascosta. Stando a quello che scrivono alcuni utenti sui social, infatti, sembra che tra Manuel Vallicella e Carmen Rimauro stia succedendo qualcosa lontano dalle telecamere. I due, dunque, hanno deciso di continuare a conoscersi senza telecamere? Scoppierà l’amore tra Manuel e Carmen Rimauro? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.