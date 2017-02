Uomini e Donne, commenti piccanti di Luca Onestini su Alessia Cammarota: la reazione di Aldo Palmeri

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono stati ospiti dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne. La coppia che si è innamorata nello studio del programma di Maria De Filippi è tornata dove tutto è iniziato per annunciare il ritorno di fiamma. Dopo una crisi profonda, infatti, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono finalmente tornati insieme.

UOMINI E DONNE, LA FRASE DI LUCA ONESTINI SU ALESSIA CAMMAROTA

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono così tornati nello studio di Uomini e Donne presentando per la prima volta al pubblico il figlio Niccolò. Bellissima e in splendida forma, l’ex corteggiatrice si è presentata con una minigonna che esaltava la sua naturale bellezza. Il look mozzafiato di Alessia Cammarota ha attirato le attenzioni del tronista Luca Onestini che, come si legge sul portale Anticipazioni.tv si sarebbe lasciato andare alle seguenti dichiarazioni: “Ammazza se si abbassa a prendere il bambino!”.

Come avrà reagito Aldo Palmeri di fronte a tali commenti sulla moglie? Come scrive Anticipazioni,tv, molti fans del programma, hanno notato un Aldo Palmeri stranito e infastidito. Secondo il pubblico più attento, l’atteggiamento di Aldo sarebbe stato dovuto proprio ai commenti del tronista nei confronti di Alessia Cammarota preferendo, però, non replicare in puntata per non alimentare tensioni.