Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: “Ecco come abbiamo superato la crisi”

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono riusciti a superare la crisi. La coppia di Uomini e Donne, nel corso dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, hanno annunciato di essere tornati insieme riuscendo così a superare la crisi che li ha travolti.

ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA, ECCO COME HANNO SUPERATO LA CRISI

Davanti alle telecamere di Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno raccontato come sono riusciti a superare la crisi.

“C’è stato un momento di crollo e poi uno di ripresa. Ad oggi siamo felici, ci stiamo lavorando. Stiamo iniziando un nuovo percorso fatto di due persone che si conoscono veramente. È giusto che due persone che si promettono eterno amore mantengano questa promessa. Dagli errori si impara”.

Aldo ha spiegato che “quando mi sono sentito perso ho avuto bisogno di casa mia. E Alessia è casa mia”. Alessia ha aggiunto “ero abituata al dolore, che è stato anche straziante”.

“Lui non è mai mancato come papà, questo è stato fondamentale. Mi sono presa della cornuta, ma così non era. Per quanto possa essere stato uno stronxo, è stato lui a venirmelo a dire. Sì, è tornato il sereno, ma c’è un lavoro dietro ed era giusto che venisse detto perché non si condividono solo le cose brutte o solo le cose belle. Si condivide tutto. Noi non ci rimproveriamo relativamente al fatto che nostro figlio è una fortuna che non l’abbia sentito. Speriamo solo che un giorno quando vedrà tutto questo lui sia non dico orgoglioso ma… noi saremo pronti a raccontargli la verità, quello che è giusto che lui sappia e quello che è giusto che lui non sappia. Un giorno mio figlio vedrà tutto e io un po’ mi vergogno. Ma sarò lì a spiegargli che è stata solo una piccola parentesi”.