Angelina Jolie mangia insetti e tarantole con i figli – IL VIDEO SHOCK

Una vera e propria leccornia, sana e ricca di proteine quella preparata da Angelina Jolie per i figli Maddox (15), Pax (13), Zahara (11), Shiloh (10) e i gemelli Knox e Vivienne (8) che hanno accompagnato la madre in Cambogia per la prima del suo film da regista First They Killed My Father.

L’attrice ha anche rilasciato, in questa occasione, la prima intervista in cui parla apertamente (e con le lacrime agli occhi) del suo divorzio da Brad Pitt. Ma a sconvolgere maggiormente i telespettatori della BBC è stato il video in cui Angelina cucina tarantole, scorpioni, grilli e altre creaturine insieme ai figli e alla giornalista Yalda Hakim.

Poi, arriva anche il momento degli assaggi: “Penso che abbiano sempre fatto parte della dieta, gli insetti – ha dichiarato l’attrice – Ma poi credo che siano diventati una necessità per sopravvivere durante la guerra. Quando la gente era affamata, era in grado di sopravvivere con cose come queste e l’ha fatto“.

“Ho iniziato a mangiarli quando sono venuta in Cambogia la prima volta. Grilli, si parte con i grilli. Grilli e birra e poi si passa alle tarantole” ha raccontato Angelina, addentando insetti fritti e facendoli assaggiare ai bambini, rimasti più o meno entusiasti del sapore.