Gianluca Vacchi: da Instagram a Ballando con le Stelle

Gianluca Vacchi è un ricco imprenditore diventato famoso grazie al suo account Instagram, dove intrattiene milioni di followers con foto della sua bella vita e video in cui balla in compagnia della fidanzata Giulia.

Come spesso capita in questo periodo, non è così improbabile che Gianluca possa passare dai social alla tv diventando in tutto e per tutto uno showman.

Secondo Diva e Donna, per esempio, l’imprenditore potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle: “Ha fatto scatenare il popolo del web postando video di balletti con la sua fidanzata Giorgìa Gabriele. Tanto da conquistare oltre 8 milioni e mezzo di follower su Instagram. Gianluca Vacchi, imprenditore bolognese che spazia dalla moda al design, potrebbe essere uno degli ospiti di Ballando con le Stelle al via su Rai Uno. Punterebbe a diventare ballerino per una notte. Naturalmente in coppia con la sua Giorgia che non lo lascia nemmeno un secondo e che sembra sia desiderosa di avere presto un figlio da lui“.