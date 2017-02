Isola dei Famosi 2017, Massimo Ceccherini si è ritirato: ecco il vero motivo

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2017. Massimo Ceccherini ha deciso di ritirarsi e di lasciare definitivamente il reality show. L’annuncio ufficialeè arrivato nel daytime andato in onda alle 16.10 su canale 5.

Dopo aver minacciato più volte di ritirarsi, alla fine, Massimo Ceccherini ha deciso di farlo sul serio. Secondo quanto si legge su Fanpage, l’attore toscano avrebbe deciso di lasciare il gioco dopo una confessione di Moreno che gli avrebbe rivelato il pensiero di Raz Degan su sua moglie. Il giudizio non sarebbe stato positivo spingendo Ceccherini a chiedere conferma all’israeliano. Raz ha negato tutto e Ceccherini, stanco della situazione, ha deciso di ritirarsi. I compagni, tuttavia, non sono affatto sicuri che Massimo si sia ritirato davvero.

Nel frattempo, sul sito dell’Isola dei Famosi 2017 si legge: “Nel corso del 23° giorno, complice la tensione post-nomination, Massimo ha chiesto di essere squalificato dal gioco e, per dar maggiore rilievo alla richiesta, si è spinto nella zona riservata alla troupe off-limits per i concorrenti. Al nostro inviato Stefano Bettarini ha dichiarato di essere stanco fisicamente e patire la lontananza dalla moglie, ribadendo il suo desiderio di tornare a casa”.

Il ritiro di Massimo Ceccherini, secondo quanto si legge sui social, tuttavia, sarebbe stato causato anche dal complotto messo a punto dagli altri naufraghi che avevano mandato Ceccherini allo scontro diretto con Raz Degan. “L’altra sera, durante la trasmissione, c’era una tensione bestiale: in più Samantha De Grenet ha vinto, guarda caso, in modo stranissimo. Ho quasi paura per la produzione dell’Isola dei Famosi: mandare in nomination mio fratello assieme a Raz Degan. Ce ne rendiamo conto? Chi dei due esce da quell’isola rimane un brutto risultato: un peccato per tutti ma soprattutto per la trasmissione. Non si mettono contro due grande personalità. Io – ma non solo io – la trovo una follia allo stato puro”, ha dichiarato la sorella di Ceccherini ai microfoni de La Nazione.