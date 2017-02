L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – 22 febbraio 2017

Nuovo appuntamento con Paolo Fox su Radio Latte e Miele per l’Oroscopo del giorno! Ecco cosa ci aspetta nella giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio.

Ariete

Strano che un Ariete non abbia un grande amore al momento. I sentimenti che nascono adesso, però, sono molto intriganti ma difficili da gestire. Cercate di testare un amore almeno per un paio di mesi. Nell’ambito del lavoro c’è qualche ritardo, ma potrebbero arrivare buone novità ma sempre part-time: le situazioni che nascono adesso, anche a livello professionale, sono a tempo determinato.

Toro

La prossima sarà una settimana molto buona e conviene rimboccarsi le maniche fin da adesso. A volte siete troppo sinceri e questo da una parte è molto bello, ma dall’altra anche scomodo. Meglio essere diplomatici.

Gemelli

Nel corso delle ultime settimane Saturno opposto ha messo alla prova la vostra situazione personale portando qualche disagio dal punto di vista relazionale. Il periodo però vi mette in condizione di rimettervi in gioco o di tagliare situazioni che non vanno. In amore c’è un ottimo cielo, venerdì e sabato saranno buone giornate per i sentimenti: non c’è più quella sensazione di stanchezza che qualcuno ha vissuto a gennaio.

Cancro

C’è chi è in trattativa per un lavoro e non sa se continuare o no un progetto, altri invece possono avere qualche piccolo problema in amore e viverlo in maniera più intensa. C’è un ambiente non protetto che vi circonda e questo vi crea difficoltà.

Leone

Avete una grande volontà di riscossa, chi ha vissuto senza amore mostrerà un’apertura nei confronti dei sentimenti e voglia di innamorarsi nuovamente. Non avete più addosso le tensioni di gennaio e questo è l’aspetto più importante.

Vergine

Per molti nati sotto questo segno i sentimenti sono stati messi un po’ da parte per il lavoro, ma nonostante tutto va meglio. In ambito affettivo sono da privilegiare le situazioni nuove, però, chi è single non è tanto passionale oppure è interessato a qualcuno già legato. Attenzione alle situazioni che sono più un abbaglio che una realtà.

Bilancia

In giornate come quella di oggi, un po’ stressanti, dovreste evitare di mettervi contro gli altri. Potreste prendervela con qualcuno perché non fa bene il proprio dovere. Oggi e domani ci saranno un po’ di ritardi in ambito professionale.

Scorpione

Siete un segno passionale e quando capita di vedervi freddi è perché non volete lasciarvi coinvolgere troppo. Il vostro segno è infatti molto generoso e ha paura di lasciarsi prendere dalle emozioni.

Sagittario

Chi si ribella migliorando ciò che non va, sarà contento. Chi non è abbastanza forte e determinato da non riuscire a buttare all’aria alcune situazioni, invece, non vive bene.

Capricorno

Questa fase di crisi che state vivendo è passeggera, entro maggio ci saranno delle soluzioni. Attenzione, però, soprattutto in amore se aspettate una risposta o volete dare un ultimatum.

Acquario

Il periodo vi premia. Molto interessanti le giornate di venerdì e sabato per i sentimenti. Gli incontri sono favoriti, chi vi frequenta sa che volete la vostra indipendenza e non amate le costrizioni.

Pesci

Ogni tanto attirate l’attenzione mostrandovi come delle vittime sofferenti. Lo fate per dare sfogo a una certa malinconia che nei segni d’acqua è sempre presente. Dovete essere più ottimisti.