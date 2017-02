Dayane Mello corre da Stefano Bettarini: “Non ho mai provato un amore così”

Dayane Mello è innamorata pazza di Stefano Bettarini. Dopo il bacio sulle spiagge dell’Honduras, i due piccioncini si sono dovuti separare. Dayane, infatti, dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2017 è tornata in Italia mentre Bettarini è rimasto in Honduras per svolgere il suo lavoro di opinionista.

DAYANE MELLO INNAMORATA PAZZA DI STEFANO BETTARINI

Non riuscendo a stare senza Stefano Bettarini, Dayane Mello ha deciso di raggiungere nuovamente Stefano Bettarini in Honduras. Ai microfoni del settimanale Chi, la modella brasiliana ha dichiarato: “La storia d’amore con Stefano è nata per gioco. Avevo voglia di divertirmi in Honduras. C’è stato un momento durante la trasmissione in cui i nostri sguardi si sono incrociati e ha iniziato a battermi il cuore. L’ho confessato alla persona forse meno adatta, Massimo Ceccherini. E lui lo ha detto in diretta. Tutti credevano fosse una gag”.

“Stefano durante il reality non mi ha mai parlato. Quando sono stata eliminata, nei giorni trascorsi nello stesso resort, abbiamo iniziato a conoscerci. È bastato poco. Alla mia età so riconoscere qualcosa di grande dall’aria fritta. E noi siamo qualcosa di grande: ci manchiamo, ci aspetteremo e dureremo. Quattro giorni di frequentazione possono segnarti? Sì. Ora ci sentiamo in continuazione, ormai viviamo al telefono con le video chiamate. Io vedo un futuro con lui. Mi piace il suo carattere, il suo essere uomo. Mi trasmette serenità. Forse questo sentimento non l’ho mai provato prima. Sapremo aspettarci. Il bello, tra noi, deve ancora venire. Prendo un aereo per l’Honduras. Mi manca troppo, parto. Ciaone”, ha dichiarato la Mello.