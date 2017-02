Elodie e Lele tornano insieme, Elenoire Casalegno si separa e altre chicche di gossip

Dalla rubrica “Le chicche di gossip” di Chi:

I “Lelodie” fanno sognare

Complice san Valentino, qualcuno ha ritrovato l’amore durante il Festival di Sanremo: parliamo di due giovanissimi e quotatissimi talenti nati ad Amici, Elodie (che si è qualificata nona gareggiando tra i big) e Lele (vincitore tra i giovani). Ma i due non amano mostrarsi in pubblico e i loro incontri avvengono esclusivamente di notte e al riparo dagli occhi di tutti, Con il management sempre vigile.

Gorgonzola a go-go per la Fracci

Ogni volta che arriva dalle parti di Novara, Carla Fracci si vede consegnare in omaggio una forma di gorgonzola che è un quarto del suo peso, più o meno. La danzatrice è particolarmente golosa del formaggio erborinato tipico di Piemonte e Lombardia.

Beppe Vessicchio al veleno

Una spruzzata di veleno nel libro di Beppe Vessicchio, La musica fa crescere i pomodori (Rizzoli), TI direttore d’orchestra ricorda che Arisa ed Emma Marrone, le due co-conduttrici del Festival di Sanremo di due anni fa, hanno interpretato una versione alquanto stonata di il carrozzone di Renato Zero.

Una ex regina … allettata

Paola Ruffo di Calabria, ex regina dei belgi, è stata appena operata per ricomporre una frattura al collo del femore. Conseguenza di una recente, seconda caduta dopo quella subita a dicembre. Paola si trova ricoverata a Bruxelles, informa il Palazzo reale. Compirà 80 anni a settembre.

Nozze stellari

Il playoby italianissimo Tommy Chiabra e la fidanzata Siran Manoukian, figlia di un milionario libanese, si sposeranno la prossima estate, a Londra, dove i due vivono. Al matrimonio suoneranno Sting ed Elton John.

Seredova furiosa

Alena Seredova ha un diavolo per capello da quando ha scoperto che i suoi nuovi vicini di casa, a Courmayeur, sono Gigi Buffon (suo ex marito dal quale ancora non si è separata ufficialmente) e la compagna Ilaria D’Amico. Per questo motivo la Seredova ha scelto, immediatamente e repentinamente, di cambiare meta e, “insieme con il compagno Alessandro Nasi, è volata a sciare in Svizzera, a Davos.

Ermal pazzo di Silvia

II cantautore-rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, Ermal Meta, ha un amore segreto. Lei si chiama Sìlvia Notar- giacomo e fa la speaker radiofonica. I due si amano in segreto da mesi,

Elenoire ritorna single

Dopo quasi tre anni di matrimonio; è giunta al capolinea la storia d’amore tra Elenoire Casalegno e il marito Sebastiano Lombardi. I due oggi si sono presi un lungo momento di pausa … purtroppo dal sapore eterno.