Enrico Brignano e Flora Canto escono dall’ospedale con la piccola Martina

“Ci siamo, tra pochi minuti nasceranno un nuovo papà e una nuova mamma” aveva scritto su Facebook il comico Enrico Brignano sotto a una foto che lo immortalava, in camice, accanto al lettino della sua Flora che si apprestava ad entrare in sala operatoria per un parto cesareo.

Poi, un video in diretta dalla sala parto con un Brignano visibilmente emozionato all’idea di diventare per la prima volta papà. Infine l’annuncio: “Enrico…mincio da Martina“. Solo pochi giorni prima il comico era salito sul palco di Sanremo, ma l’emozione più grande è stata abbracciare la sua piccolina.

È stata Diva e Donna a immortalare la primissima uscita da genitori di Enrico e Martina, usciti dall’ospedale con tanto di carrozzina rosa e sorrisi emozionati. La coppia si è fermata a salutare con calore i paparazzi e non si è mostrata per nulla infastidita dalla loro presenza. Poi, a bordo della loro auto, sono partiti per un lungo ed emozionante viaggio chiamato Famiglia.