Maurizio Costanzo attacca la Rodriguez: “Belen? Se ne vada all’estero”

Belen Rodriguez continua ad essere la protagonista indiscussa della cronaca rosa. Dopo aver occupato le prime pagine di tutti i giornali con la sua storia d’amore con Stefano De Martino e il relativo divorzio, la showgirl argentina è salita nuovamente agli onori della cronaca per la relazione con Andrea Iannone.

MAURIZIO COSTANZO ATTACCA BELEN RODRIGUEZ

Non c’è giorno in cui non esca un nuovo articolo su Belen Rodriguez. La showgirl fa sempre parlare di sè attirando spesso critiche molto pesanti. Stavolta, ad attaccare Belen è Maurizio Costanzo che, dalle pagine del settimanale Nuovo, ha detto la sua sulla Rodriguez.

“Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano. Stefano De Martino è dotato di grande umiltà e per questo Maria lo stima molto. Non è per lei un figlio artistico, però gli sta dando ruoli sempre più importanti. Stefano del resto non è solo un ballerino, ha altre capacità perché è una persona fedele e appassionata”, ha dichiarato il marito di Maria De Filippi.

Come reagirà Belen Rodriguez di fronte a tali dichiarazioni?