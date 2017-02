“Silvia Provvedi fa da seconda mamma al figlio di Corona”: la reazione shock di Nina Moric

Nella giornata di ieri ha fatto scalpore un servizio di Novella 3ooo che mostrava alcuni scatti di Silvia Provvedi in compagnia di Carlos, il figlio che Fabrizio Corona ha avuto dal suo matrimonio con Nina Moric.

Non ci sarebbe niente di male se non fosse che nel servizio la giovanissima cantante e compagna di Corona veniva additata come “seconda mamma” di Carlos, quasi che quest’ultimo avesse bisogno che qualcuno si prendesse cura di lui perché la vera madre non ne aveva il tempo….

E infatti la cosa non è andata giù a Nina Moric che, furiosa, ha espresso il suo disappunto sui social: “2 volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed é subito Mamma Bis – scrive Nina Moric – Cari paparazzi e cari giornalisti invece di piangere miseria ogni volta che mi incontrate, parlandomi di come il vostro lavoro sia cambiato, iniziate a cambiare voi. A questi servizi concordati ormai non credono più neanche le shampiste di Quarto Oggiaro, certi personaggi seguiteli la notte, quando la smollano come un elastico per capelli… sai che soldi“.