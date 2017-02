Un passo dal cielo 4, anticipazioni settima puntata: Emma e Francesco convivono, notte brava per Vincenzo e Cristina

Nonostante l’assenza di Terence Hill, Un passo dal cielo 4 si sta confermando un successo per Raiuno. La puntate della fiction che vede come nuovo protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della Guardia Forestale, Francesco Neri con un doloroso passato alle spalle incollano puntualmente una media di quasi 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito anche del divertimento affidato al commissario Vincezo Nappi e alla sua spalla Huber. Oltre ad Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, inoltre, in Un passo dal cielo 4 spicca anche la presenza di Pilar Fogliati, la giovane attrice che interpreta l’etologa Emma Giorgi e Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA

La settima puntata di Un passo dal cielo 4 andrà in onda, salvo cambiamenti dell’ultima ora, giovedì 2 marzo, in prima serata su Raiuno. Nel primo episodio della settima puntata di Un passo dal cielo 4 vedremo un cacciatore mettere in allerta la polizia dicendo di aver ritrovato un cadavere che, tuttavia, sembra scomparso nel nulla. Un misterioso giovane che vive in simbiosi con i lupi sembra c’erantra qualcosa. Emma e Francesco si ritrovano a convivere alla palafitta mentre Cristina è convinta che lei e Vincenzo debbano cominciare a conoscere nuove persone.

Nel secondo episodio, invece, vedremo una signora denunciare la scomparsa del figlio prima di svenire all’improvviso. Una grande sorpresa attende Emma e provoca la gelosia di Francesco: alla palafitta si presenta Carlo, una persona del passato di Emma, molto importante per la giovane etologa. Cristina e Vincenzo, invece, si ritrovano a fare i conti con la notte brava che hanno vissuto mentre a San Candido torna Hans, l’ex della sorella di Huber.