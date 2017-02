Uomini e Donne, le foto hot di Soleil Sorgè scatenano la polemica: a difendere la corteggiatrice è proprio LEI!

Soleil Sorgè continua a far discutere. La bella e sensuale corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini è al centro di un’accesa polemica per alcune foto intime pubblicate sul suo profilo Instagram e per un video musicale in cui mostra tutta la sua indiscutibile bellezza.

UOMINI E DONNE, SOLEIL SORGE’ FA DISCUTERE

Nel corso dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, Luca Onestini ha espresso tutti i suoi dubbi su Soleil. Secondo il tronista, l’obiettivo della Sorgè sarebbe il successo. Il tronista, infatti, ha rivelato di essere rimasto profondamente deluso dalle foto che ha visto su Instagram e dalle amicizie famose di Soleil.

La corteggiatrice, però, ha subito svelato di aver subito il furto del proprio profilo Instagram. Le foto in questione, infatti, sarebbero stato pubblicate da un hacker che avrebbe violato il suo telefoto pubblicando le foto. Luca, però, ha puntato il dito anche contro le amicizie famose di Soleil che continua a frequentare ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Asia Nuccetelli e Alessia Macari.

A difendere Soleil Sorgè è Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonchè fidanzata dell’ex tronista Riccardo Gismondi. “Forza Soleil, asfaltali tutti! Voglio rispondere a tutte le ragazze che hanno commentato la mia storia fatta a favore di Soleil. Per quanto mi riguarda oggi si è trattato un argomento molto delicato. Lei ne è uscita a testa alta nonostante il poco tatto che molti hanno utilizzato intervenendo. Spero che superi la cosa con il sorriso. Certi argomenti non devono nemmeno essere menzionati”, ha scritto la Mangiapelo.