Altro che “crisi interiore”: ecco perché Ceccherini ha lasciato l’Isola dei Famosi

Massimo Ceccherini ha lasciato l’Isola Dei Famosi per la seconda volta (in realtà la prima volta, 11 anni orsono, venne cacciato dal reality a causa di una bestemmia detta in diretta).

D’altra parte il comico toscano aveva già minacciato di voler lasciare l’Isola durante la primissima puntata del reality a causa dei primi problemi dovuti al maltempo. E non è stata nemmeno l’unica volta in cui Massimo ha espresso il desiderio di andarsene.

Alla fine, nell’ultima puntata del reality, il comico ha definitivamente detto addio all’Honduras dopo un’ultima lite con Moreno e Raz Degan, con i quali si trovava comunque in nomination.

Massimo ha parlato di “crisi interiore”, ma stando a quanto emerso in rete in questi giorni, pare che il motivo dell’abbandono sia tutt’altro e, anzi, sembra che Ceccherini lo avesse programmato fin dall’inizio. Tra 4 settimane, infatti, comincerà il suo tour di spettacoli teatrali “FrankoStein”, con Alessandro Paci, del quale si possono facilmente trovare le date in rete. Date che non sarebbe stato possibile rispettare se il comico avesse continuato il suo percorso sull’Isola.