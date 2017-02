Daniele Liotti e Pilar Fogliati conquistano tutti: tutti pazzi per la coppia di Un passo dal cielo 4

E’ un vero successo la quarta serie di Un passo dal cielo. Chi pensava che con l’addio di Terence Hill la famosa fiction avrebbe perso il suo fascino si sta ricredendo. Un passo dal cielo 4 non solo piace tantissimo ma sta facendo innamorare sempre più telespettatori. Merito dei nuovi protagonisti che stanno emozionando tutti con la loro storia. Daniele Liotti e Pilar Fogliati sono i nuovi beniamini del pubblico italiano.

TUTTI PAZZI PER DANIELE LIOTTI E PILAR FOGLIATI

Il pubblico di Raiuno si è letteralmente innamorato di Daniele Liotti e Pilar Fogliati. La coppia di Un passo dal cielo 4 sta facendo innamorare davvero tutti. Anche la puntata di ieri sera che si è sviluppata intorno alle condizioni di salute di Emma Giorgio (Pilar Fogliati) con Francesco Neri (Daniele Liotti) al suo capezzale hanno incollato davanti ai teleschermi 5.449.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Un vero e proprio trionfo per Un passo dal cielo 4 che è campione d’ascolti sin dalla prima puntata. Daniele Liotti, il nuovo capo della Forestale che emoziona e piace per gli sguardi, l’intensità e la capacità di rendere veritiere tutte le situazioni, sta facendo perdere la testa a tutti così come Emma Giorgi, la bella etologa interpretata da Pilar Fogliati che si è innamorata di lui sin dalla prima puntata.

Il pubblico sogna da tempo il bacio tra Emma e Francesco che, tuttavia, non è ancora arrivato e che potrebbe arrivare nella settima puntata di Un passo dal cielo 4.

Il pubblico sta esprimendo l’amore per Daniele Liotti e Pilar Fogliati anche sui social. La pagina ufficiale di Un passo dal cielo è sempre più seguita, i commenti dei fans sono tutti positivi e su Facebook e Instagram sono nate fanpage dedicate alla coppia di Un passo dal cielo 4.

Come se non bastasse, è nato anche un gruppo Whatsapp con i fans che si sono riuniti per scambiarsi opinioni ed emozioni su quella che è stata definita la stagione più bella di Un passo dal cielo.

Puntare su Daniele Liotti e Pilar Fogliati, dunque, è stata una scelta vincente. I fans sperano che per la coppia di Un passo dal cielo 4 possa esserci un lieto fine e che il loro amore possa avere uno sviluppo anche nella quinta stagione. Daniele Liotti, infatti, ha già confermato la realizzazione di Un passo dal cielo 5.