Isola Dei Famosi: Giulia Calcaterra non lo sa, ma il fidanzato vuole lasciarla

Giulia Calcaterra è nei guai. Mentre si barcamena tra prove e vita frugale sull’Isola dei Famosi, l’ex velina rischia di rimanere single. Anzi, in pratica lo sarebbe già (senza saperlo) secondo Pomeriggio 5.

Un’inviata del programma di Barbara D’Urso, infatti, sostiene che il fidanzato di Giulia, Diego, abbia già comunicato a diversi amici in comune di essere intenzionato a lasciarla.

Il motivo? In questi ultimi giorni la Calcaterra sarebbe apparsa troppo “vicina” al bel naufrago Simone Susinna, che certo non disdegna la compagnia dell’ex velina. In uno degli ultimi daytime dall’Isola si vede Giulia che abbraccia Simone dopo una pesca fortunata o intenta ad accarezzarlo dolcemente per medicargli le ferite.

Cosa ci sia davvero tra i due non lo sa nessuno, ma evidentemente Diego lo sospetta e non lo accetta.