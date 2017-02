Trasforma il suo piede amputato in una star di Instagram – le FOTO

Quando alla 25enne Kristi Loyall è stato diagnosticato il cancro, il mondo sembrava pronto a caderle addosso. Quando i medici le hanno detto che per evitare che il sarcoma epiteliale si diffondesse in tutto il corpo l’unica cosa da fare era amputarle la gamba sinistra sotto al ginocchio, Kristi era ancora più disperata.

Ma quando si è risvegliata da quell’operazione e le hanno detto che la sua vita era salva, la giovane ha cominciato a vedere tutto con occhi diversi. Per prima cosa, Kristi ha chiesto ai medici di riavere indietro il suo arto amputato. Poi, per ritrovare il sorriso e spingere migliaia di altre persone a reagire nel modo giusto alle batoste della vita, ha aperto un account Instagram… al suo piede.

“È stata una cosa strana – ha raccontato la giovane – Siamo andati in patologia a prenderlo, e la prima cosa che ho fatto è stato giocherellare con le dita. Mia mamma era decisamente schifata. A quel punto ero emotivamente separata dal piede, avevo avuto un sacco di tempo per farmene una ragione e non vedevo l’ora di scherzarci su”.

La prima cosa che ha fatto Kristi è stata portare l’arto amputato al museo di osteologia, dove hanno estratto, ripulito e unito correttamente le ossa del piede, consegnandole lo scheletro. Da allora, la giovane se lo porta sempre dietro in una scatola e appena ne ha occasione lo rende protagonista di scatti davvero esilaranti.

My face when I have to pay 300$ I don’t have to fix my car #footthebill #amputee #skeleton #foot #funnybone #cancer #onefootwander #ugh #isitlegaltodrivewithoutaworkinghorn Un post condiviso da cancer foot (@onefootwander) in data: 9 Feb 2017 alle ore 14:45 PST

Just finished a one foot dash lol #amputee #skeleton #foot #funnybone #cancer #onefootwander #itwasactuallyafiftyfootdash #idontthinktheymakeonefootdashes Un post condiviso da cancer foot (@onefootwander) in data: 6 Feb 2017 alle ore 15:16 PST

The American dream #amputee #skeleton #foot #funnybone #cancer #onefootwander Un post condiviso da cancer foot (@onefootwander) in data: 27 Gen 2017 alle ore 19:40 PST