Stefano Bettarini abbandonato da Dayane Mello? Scoppia il gossip

Stefano Bettarini è già stato abbandonato da Dayane Mello? Tra l’inviato dell’Isola dei Famosi 2017 e la modella brasiliana, in Honduras, è scoppiata la passione che è stata immortalata dal settimanale Chi. A poche settimane dai quei baci, però, per Stefano Bettarini sembra sia arrivato il momento di ricevere una brutta sorpresa.

STEFANO BETTARINI, LO SCOOP SU DAYANE MELLO

Secondo quanto riporta Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, Stefano Bettarini e Dayane Mello sarebbero già in crisi.

“Durante l’ultima puntata del programma – scrive Alberto Dandolo per Oggi – Dayane ha platealmente inviato in diretta dallo studio un cuoricino pulsante al suo neo ‘fidanzato’ che ha replicato girandosi verso la telecamera e disegnando un cuore con le mani. Un perfetto romanticismo da reality, insomma. Pochi sanno però che, una volta atterrata in Italia, ad attenderla dietro le quinte degli studi televisivi c’era un altro Stefano: Stefano Sala, l’ex compagno, il modello milanese che è il papà di sua figlia Sofia”.

Alberto Dandolo aggiunge ancora: “A quanto si dice, Dayane sarebbe tornata tra le sue braccia una volta spente le luci della ribalta. Si mormora anche di una loro focosa notte di passione e di una conseguente riconciliazione. Come reagirà alla notizia l’ex signor Ventura? Ah, saperlo…”.