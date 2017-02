Il Segreto, anticipazioni dal 27 febbraio al 4 marzo: primo bacio tra Hernando e Camila, l’uomo sempre più geloso

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico. Sono tante le cose che devono accadere e se avete voglia di scoprire cosa accadrà in quel di Puente Vejo nelle prossime puntate, allora siete arrivati nel posto giusto. Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto.

IL SEGRETO 27 FEBBRAIO

In vista della processione per la settimana santa, Don Berengario chiede sia a Dolores che a Donna francisca di procurare una statua da portare in processione. Camila ed Elias parlano delle rispettive vite private. Ramiro cerca un chiarimento con Rafaela che, però, lo respinge. Raimundo torna a Puente Vejo e Francisca gli comunica della telefonata ricevuta dal Governatore.

IL SEGRETO 28 FEBBRAIO

Onesimo finge di essere uno scultore imbrogliando ancora una volta i Miranar. Camila e Beatriz finiscono di allestire il negozio ma Elias teme che gli abitanti di Puente Vejo non andranno a fare compere lì. Carmelo decide di perlustrare i terreni di Hernando e durante la perlustrazione trova Elias incastrato in un pozzo. Hernando e Camila si baciano per la prima volta.

IL SEGRETO 1 MARZO

Carmelo aiuta Elias e, questo in cambio, gli promette di convincere Hernando a ridare l’acqua alle coltivazioni di Severo. Hernando, dopo aver baciato Camila, la allontana bruscamente e la donna non riesce a capirne i motivi. Rogelia cerca inultimente di far ragionare Hernando.

IL SEGRETO 2 MARZO

Raimundo, in occasione della visita del Segretario della Giustizia, decide di organizzare una manifestazione. Mentre Rafaela fa una strana telefonata, Camila continua a scrivere lettere ad uno sconosciuto. Mariana e Gracia sono al settimo cielo per l’imminente apertura del negozio anche se gRacia deve combattare con Dolores, offesa per non essere stata coinvolta. Elias cerca di far ragionare Hernando sulla questione dell’acqua ma Don Casas continua a volersi vendicare degli abitanti di Puente Vejo.

IL SEGRETO 3 MARZO

Tra Elias e Camila è nata una sintonia. Hernando, geloso, se ne accorge e affronta subito il rivale. Dolores aspetta con ansia una telefonata di Pedro affinchè le faccia gli auguri per l’onomastico. Quando ha perso le speranze, Pedro la chiama.

IL SEGRETO 4 MARZO

Hernando, sicuro che Elias stia corteggiando sua moglie, decide di allontanare il giovane. Mentre parla con Camila, Elisa sembra aver trovato la soluzione per l’irrigazione dei campi dei Santacruz. Raimundo viene a sapere da Onesimo della denuncia fatta da Francisca e si reca alla villa per saperne di più.