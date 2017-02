Beautiful, anticipazioni dal 27 febbraio al 4 marzo: Quin ed Eric vanno a convivere, Steffy lascia Wyatt

Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful, la famosa soap opera americana che da più di 25 anni appassiona il pubblico italiano. Curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate? Ecco tutte le anticipazioni.

BEAUTIFUL 27 FEBBRAIO

Alla Spencer, Wyatt dice a Liam di aver convinto sua madre a fare un passo indietro ma Liam è scettico. Alla Forrester, Steffy, Eric, Ridge e Rick sono riuniti per discutere il futuro da disegnatrice di Quin. Steffy è la più agguerrita e la vorrebbe lontana da suo nonno. Sasha, dopo aver baciato Thomas, gli dice di averlo fatto per ringraziarlo di averla difesa con Julius.

BEAUTIFUL 28 FEBBRAIO

Eric annuncia il ritorno alla Forrester di Quinn e caccia da casa sua Ridge. Sasha è sempre più interessata a Thomas.

BEAUTIFUL 1 MARZO

Steffy, Wyatt e Ridge sono sempre più preoccupati per Eric che, non solo ha riassunto Quin alla Forrester ma le ha anche chiesto di andare a vivere con lui. Ridge chiede aiuto a Katie affinchè entri in possesso delle azioni ora in mano a Bill per salvare la Forrester da Quinn.

BEAUTIFUL 2 MARZO

Eric difende la sua decisione di riassumere Quinn mentre la famiglia Forrester è in subbulio e Wyatt teme per il suo matrimonio. Thomas e Liam, invece, sono sicuri che la relazione tra Eric e Quinn porterà alla fine del matrimonio di Steffy e Wyatt.

BEAUTIFUL 3 MARZO

Sasha va a trovare Thomas e i due si baciano. Quinn comunica a Steffy che sta per trasferirsi a casa di Eric. Steffy, furiosa, mette Quinn alle strette: o sparisce dalla sua vita o metterà fine al suo matrimonio con Wyatt.

BEAUTIFUL 4 MARZO

Dopo il rifiuto di Quinn, Steffy torna a casa e dice a Wyatt che si trasferirà. Watt le chiede un’ultima chance per convincere la madre. Anche Ridge cerca di far cambiare idea ad Eric ma non ci riesce. Intanto, tra Thomas e Sasha sembra stia nascendo qualcosa.