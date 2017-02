Isola dei Famosi, Moreno accusato di molestie sessuali

Dopo la bufera che si è abbattuta su Andrea Marcaccini, accusato di violenze dall’ex fidanzata e reo di aver omesso alla produzione dell’Isola dei Famosi di avere un procedimento penale a carico, un altro naufrago rischia grosso.

Stiamo parlando del giovane rapper Moreno Donadoni, vincitore di Amici.

Il rapper, secondo il Giornale di Brescia, sarebbe stato denunciato per molestie da una giovane aspirante cantante che lo scorso ottobre, a quanto racconta, si sarebbe recata a un provino durante il quale Moreno l’avrebbe molestata.

La ragazza, che lavora come impiegata a Milano ma sogna di sfondare nel mondo della musica, sarebbe stata invitata dall’agente di moda amico di Moreno, presente insieme a lui nella stanza in cui si tenne in provino, a spogliarsi.

“In quel momento Moreno Donadoni cominciando a palpeggiarmi cercava un rapporto sessuale” ha raccontato la giovane ai Carabinieri. Sempre secondo il racconto rilasciato alle autorità, la ragazza si sarebbe rifiutata, ricevendo in tutta risposta una vera e propria minaccia: “Mi ha aggredita pretendendo un rapporto sessuale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo”.

Tutto questo è emerso guarda caso prima della diretta di questa sera durante la quale, ne siamo certi, la tematica verrà adeguatamente affrontata. Sentiremo cos’ha da dire Moreno in sua difesa e scopriremo cosa ha deciso la produzione dell’Isola dei Famosi nei suoi riguardi.