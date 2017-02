Una vita, anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo: Cayetana scopre tutta la verità, la dura reazione della donna

Alle 14.10, gli abitanti di Acacias 38 torneranno in onda con nuove avventure. Una vita ha ottenuto il rinnovo in Spagna per una nuova stagione e anche sulle reti Mediaset dove continuerà ad andare in onda per tutta la prossima stagione televisiva ma cosa succederà questa settimana in Una Vita? Ecco tutte le anticipazioni.

UNA VITA 27 FEBBRAIO

Sconvolta da ciò che ha scoperto sulla madre, Maria Luisa pensa di non presentari alle esequie ma all’ultimo momento cambia idea. Susana dice a Trini che pensa che possa essere la responsabile della morte di Lourdes. Peirò dice a Mauro che i suoi fascicoli sono spariti. Nel frattempo, Teresa viene a sapere da Celia che Mauro ha una fidanzata.

UNA VITA 28 FEBBRAIO

Mauro accusa di Peirò di aver rubato i fascicoli su Cayetana. Teresa dice al poliziotto di sapere della sua fidanzata e gli intima di non farsi più vedere. Leonor minaccia Cayetana di pubblicare un romanzo su tutte le sue malefatte. Per evitare di essere infamata, Cayetana dice al personale domestico che nessuno sarà licenziato.

UNA VITA 1 MARZO

Ramon è preoccupato per Maria Luisa così Maximiliano chiede a Leonor di parlare con l’amica. Maria Luisa le confessa che d’ora in poi non sarà più la stessa. Martin e Casilda si baciano. Teresa si sfoga con Juliana circa i suoi problemi di cuore e d’identità. Ursula porta i fascicoli rubati a Cayetana. Lei li legge e sconvolta, chiede spiegazioni a fabiana.

UNA VITA 2 MARZO

Cayetana reagisce malissimo alla rivelazione di Fabiana: non accetta l’idea di poter essere la figlia di una sguattera. Fabiana, affranta, pensa di lasciare Acacias mentre Cayetana comincia a pensare che la domestica possa averle detto la verità. Dopo il bacio, Casilda pensa di essere la fidanzata di Martin ma Guadalupe e Lolita la mettono in guardia.

UNA VITA 3 MARZO

Leonor prende in mano la sua carriera letteraria e licenzia Rosina come agente. Maximiliano chiede aiuto a Leonor per scrivere una lettera con cui denunciare pubblicamente il dottor Malia. Felipe, però, lo avverte che potrebbe mettersi nei guai. Teresa cerca di evitare Mauro il quale confessa a Felipe che ha intenzione di ripudiare Humildad per poter stare con Teresa.