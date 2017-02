Aldo Montano papà: il nome della bambina in suo onore!

aldo . L’atleta ha accolto finalmente la sua bambina. ad annunciare il lieto evento è stata l’Ansa che ha pubblicato un messaggio dello stesso Aldo Montano.

ALDO MONTANO PAPA’

“Ciao mondo, mi chiamo Olympia! Peso 4.1 kg, sto bene, mamma è stata forte e coraggiosa, babbo ci è stato vicino e non è nemmeno svenuto! Sono tutti tanto contenti e mi dicono che sono la loro vittoria e la gioia più grande. Ci conosceremo presto“. Con queste parole, Aldo Montano ha annunciato la nascita di sua figlia per la quale l’atleta e sua moglie, Olga Plachina, atleta russa specialista nei 400 metro, hanno scelto il nome Olympia che, naturalmente, richiama alla mente i Giochi Olimpici, sogno di ogni atletla.

Prima della nascita della piccola, Aldo Montano e Olga Plachina si erano sposati in gran segreto. “Dopo aver appreso la bellissima notizia della gravidanza ci siamo sposati in segreto per regolarizzare la nostra relazione. Olga è straniera e come tale doveva rinnovare il suo permesso di soggiorno ogni 90 giorni. Molti sono rimasti male per non essere stati avvisati, ma il matrimonio, quello vero, religioso, con la festa e tutti gli amici lo faremo l’anno prossimo”, aveva svelato Montano ai microfoni di Verissimo.

Non ci resta, dunque, che fare gli auguri a papà Aldo e mamma Olga.