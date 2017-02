Anna Valle lo confessa solo ora: “Ho esplosioni di aggressività”

Anna Valle tornerà presto in tv con la nuova fiction di Cinzia TH Torrini. Il nuovo lavoro dell’ex Miss Italia si chiama “Sorelle”. Nella nuova fiction di Raiuno, Anna Valle recita insieme ad Ana Caterina Morariu, Loretta Goggi e Giorgio Marchesi. Alla vigilia del suo ritorno in tv, Anna Valle si è raccontata in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F.

ANNA VALLE SI CONFESSA

Sempre bellissima e con un viso angelico, Anna Valle nasconderebbe un’aspetto del suo carattere abbastanza aggressivo. L’ex Miss Italia, infatti, ha raccontato di essere soggetta a delle “esplosioni di aggressività. Non è che io sia rissosa, ma ho vere e proprie esplosioni di aggressività”.

Questo aspetto del suo carattere ha così indotto la figlia Ginevra, nata nel 2008 dall’amore con il compagno Ulisse Lendaro, a paragonarla alla strega di Biancaneve. “Mia figlia Ginevra un giorno mi ha detto, sai mamma, non so come fai, ma tu riesci a essere Biancaneve e allo stesso tempo la strega di Biancaneve”.

In tempi di social network, la Valle svela di non avere nè Facebook, nè Instagram e nè Whatsapp: “Oggi ci sono tantissimi personaggi che devono il loro successo proprio all’essere onnipresenti sui social, io sono il contrario: non ho Facebook, non ho Twitter, non ho neppure WhatsApp”.