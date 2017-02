George Clooney, quasi papà, diventa anche romantico: “A mia moglie Amal….”

Parigi è riuscita a far emergere il lato romantico di George Clooney che, quando ha ritirato il suo premio alla carriera ai César Awards, ne ha approfittato per fare una dolcissima dedica alla moglie Amal Alamuddin, al momento in attesa dei loro due gemellini (un maschietto e una femminuccia che arriveranno a fine primavera, come confermato dalla madre dell’attore).

«A mia moglie Amal», ha dichiarato commosso, «non c’è giorno che passi senza che io sia orgoglioso di essere tuo marito. E sono entusiasta per gli anni che verranno, e in particolare per i mesi a venire. Ti amo moltissimo».

In effetti li attende un periodo bellissimo tra la nascita dei gemelli e il periodo di pausa che entrambi si prenderanno per crescere i piccoli nella splendida tenuta da 12 milioni di sterline acquistata dopo le nozze nel Berkshire, in Inghilterra.