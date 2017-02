Laura Pausini è nuovamente in dolce attesa? La cantante, in pausa dal tour mondiale, si è concessa una meritata pausa a Miami insieme alla sua splendida famiglia. Rilassata, Laura Pausini è stata immortalata dai paparazzi del settimanale Chi. Nel nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ci sono le immagini di Laura Pausini con delle forme arrotondate.

LAURA PAUSINI IN DOLCE ATTESA?

Al sole, senza impegni professionali, Laura Pausini, nelle fote in questione, mostra delle forme sospette. Il dubbio che la cantante possa essere nuovamente in dolce attesa c’è. La cantante italiana è già mamma di Paola, la bambina che ha riempito d’amore la vita dell’artista. La cantante, dunque, è oggi pronta a regalare alla sua piccola un fratellino o una sorellina? Se così fosse, la Pausini avrebbe dunque cambiato idea. Qualche tempo fa, infatti, ai microfoni di Vanity Fair, aveva dichiarato:

“Darle un fratellino o una sorellina, non è una cosa che mi sento di chiedere a Dio. So cosa vuol dire desiderare un figlio che non arriva, so che per una donna è una delle cose più frustranti e dolorose, così dolorosa da non poterla spiegare. E siccome ho tante amiche e conoscenti in questa situazione, a Dio dico: non te ne chiedo un altro, ma dallo per favore a quelle lì, che lo aspettano e non arriva”.