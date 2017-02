Uomini e Donne: la bella ex tronista accusata di maltrattamenti in famiglia

Bella, sensuale, bionda e decisa: l’ex tronista di Uomini e Donne che ha fatto girare la testa a spettatori e corteggiatori per mesi, ora è nei guai non la giustizia. E non si tratta nemmeno della prima volta per lei…. L’accusa, gravissima, è di maltrattamenti in famiglia.

Stiamo parlando di Claudia Montanarini, già condannata per stalking nei confronti della compagna dell’ex marito Daniele Pulcini. Ed è ancora Daniele la causa dei guai con la giustizia di Claudia.

La donna infatti è accusata di maltrattamenti in famiglia per aver sottoposto i tre figli minorenni avuti con Daniele a continue violenze psicologiche. La colpa dell’ex tronista è di aver più volte scaricato su di loro il rancore provato per l’ex marito.

Tutto sarebbe cominciato nel giugno del 2015, quando Daniele fu messo agli arresti domiciliari per turbativa d’asta nell’ambito della seconda retata di Mafia Capitale: “Da quell’estate, secondo il pm, Montanarini non perse occasione per riversare bestemmie e maledizioni verso ogni componente della famiglia Pulcini – si legge sul Messaggero – Quando andò via la luce, se la prese con l’ex, colpevole a suo dire, di non pagare la bolletta, oltre alle spese di mantenimento. Il giorno che venne arrestato Daniele Pulcini, la donna comunicò ai bambini la notizia con modi definiti dal pm spregiudicati”.