Giovanni Vernia prende in giro il ballerino della Tim e fa 4 milioni di visualizzazioni

Vi abbiamo mostrato il video originale del balletto di Sven Otten che ha ispirato lo spot della Tim, e vi abbiamo anche raccontato l’incredibile storia di questo ballerino tedesco “amatoriale” che ha cominciato la sua carriera guardando video tutorial su Youtube e inventando un proprio personalissimo stile.

Il balletto sulle note del brano dei dj austriaco Parov Stela, in particolare, ha avuto talmente tanto successo da regalare a Sven l’opportunità di ballare per un spot che lo avrebbe reso famoso anche in Italia.

Ma c’è chi proprio non ne può più del balletto, del ballerino e della Tim. Come il comico Giovanni Vernia, che sul suo profilo Facebook ha proposto una parodia del famoso video in cui Sven balla in salotto da solo, che ha ottenuto più di 4 milioni di visualizzazioni in poche ore.