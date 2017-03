L’oroscopo del giorno di Paolo Fox – mercoledì 1 marzo 2017

Nuovo mese nuovo oroscopo! Come ogni mattina, Paolo Fox ha letto l’oroscopo del giorno su Radio Latte e Miele. Scopriamo cosa ci aspetta per questo mercoledì 1 marzo 2017, segno per segno…

Ariete: nel vostro segno convivono due anime, da un lato la voglia di combattere e di affrontare nuove situazioni, dall’altro il timore. Amate le sfide, ma nonostante questo siete un po’ timorosi. Il periodo è ricco di domande a cui difficilmente riuscite a dare una risposta. Dovete accettare il gioco che fa parte della vostra vita, se state fermi vi annoiate e se succede qualcosa vi preoccupate.

Toro: in questo periodo siete presi dalle questioni pratiche, dovete prestare attenzione alle finanze e siete molto concentrati sul lavoro: è per questo che avete un po’ messo da parte i sentimenti? Marzo sarà un buon mese per voi, datevi da fare e approfittate di questo cielo promettente.

Gemelli: Saturno in opposizione vi rallenta, nonostante questo il momento è importante. Alcune collaborazioni potrebbero essere rinnovate ma a trimestre. Siate prudenti soprattutto negli investimenti.

Cancro: siete forti, ma anche estremamente sensibili e in un periodo di crisi riuscite difficilmente a dimenticare andando avanti a fatica. Negli ultimi dieci giorni avete vissuto dei momenti di tensione. Già a partire da maggio andrà meglio, ma fatevi forza e tirate fuori l’energia che di certo non manca.

Leone: la luna è favorevole e questa prima giornata di marzo vi premia. Chi deve preparare una prova o superare un esame, deve mettercela tutta. Siete tra i segni favoriti del periodo e avrete una grande forza fino al mese di settembre. Chi ha vissuto una separazione in passato, può recuperare. Ritorni di fiamma possibili.

Vergine: attenzione dal punto di vista economico. Per i più giovani ci saranno situazioni migliori. Dovreste essere un po’ più temerari, non evitate i nuovi accordi o le sperimentazioni che possono portare a qualcosa di grande in futuro. Per quanto riguarda i sentimenti, giovedì e venerdì saranno giornate favorevoli.

Bilancia: la luna è opposta, ma nonostante questo siete forti. Avete un grande coraggio, certo, se dovete entrare in lotta ci pensate su parecchio ma quando la decisione è presa, nessuno vi porta a più miti consigli. In amore c’è un po’ di crisi.

Scorpione: questa prima giornata di marzo vi invita ad avere pazienza. in queste 48 ore potreste avere qualche discussione. Dal punto di vista professionale c’è un recupero importante per un lavoro che può davi molto.

Sagittario: febbraio è stato un buon mese per voi, ma anche marzo vi dona forza. Nel corso delle ultime due settimane potreste aver avuto una bella conferma sul piano professionale.

Capricorno: non vi piace mediare e su questo siete simili al segno del Leone. Dovreste però ascoltare un po’ di più gli altri e non solo sul lavoro, anche in famiglia e in particolar modo il partner. Se vi imponete create disagi.

Acquario: l’amore va alla grande, ma ricordatevi di essere leali soprattutto se le relazioni instaurate non sono durature. La sensazione che avete avuto nei giorni scorsi di lanciarsi in una nuova avventura o vita, resta anche in questo primo giorno di marzo. Il week-end porta consiglio.

Pesci: la giornata promette bene e vi dona forza. Il momento è positivo e giusto per i cambiamenti sul piano professionale. Non sottovalutate ciò che parte adesso, è importante per stare meglio.