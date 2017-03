Un passo dal cielo 4, cambia il giorno della programmazione? I fans sul piede di guerra

Un passo dal cielo 4 cambia il giorno della programmazione? La fiction di Raiuno, interpretata da Daniele Liotti e Pilar Fogliati e campione d’ascolti, dovrebbe cambiare il giorno della messa in onda per le ultime tre puntate. Una decisione che, però, non piace ai fans che stanno inondando di messaggi la pagina ufficiale di Un passo dal cielo.

UN PASSO DAL CIELO 4, I FANS SUL PIEDE DI GUERRA

La settima puntata di Un passo dal cielo 4 andrà in onda domani sera su Raiuno. Le ultime tre puntate, però, non dovrebbero andare in onda di giovedì. La decisione sarebbe stata presa per lasciare spazio alla nuova fiction “Sorelle”, interpretata da Anna Valle, Giorgio Marchesi e Ana Caterina Morariu. Inizialmente prevista per martedì 7 e mercoledì 8, la nuova fiction è stata improvvisamente spostata a giovedì 9 marzo, giorno dedicato ad Un passo dal cielo 4.

L’annuncio è arrivato dalla regista di Sorelle, Cinzia Th Torrini, dalla pagina ufficiale della nuova fiction e dal profilo Instagram di Giorgio Marchesi. I fans di Un passo dal cielo 4, però, non ci stanno e promettono di boicottare la nuova fiction se la Rai non tornerà sulla sua decisione.

“Perchè la prossima settimana di giovedì andrà in onda la nuova fiction Sorelle? Perchè ci spostate Un passo dal cielo? Non è giusto, il giovedì è il giorno di Un passo dal cielo e spostarlo per le ultime tre puntate è un segno irrispettoso nei confronti del pubblico”, “La Rai ogni tanto impazzisce!! Siamo più di 5000000 di persone che segue Un Passo dal Cielo… e se boicottassimo Sorelle???? C’avete pensato????”, “Ma nooo”, “Non spostate Un passo dal cielo per trasmettere la fiction Sorelle, per favore!!!”, sono solo alcuni dei messaggi che si leggono sulla pagina ufficiale di Un passo dal cielo.

Qual è dunque, il motivo del cambio di programmazione? Sicuramente il desiderio di lanciare la nuova fiction in un giorno in cui non c’è molta concorrenza lasciando ad Un passo dal cielo 4, ormai garanzia pura per gli ascolti della Rai, il compito di battere la concorrenza. I fans della fiction interpretata da Daniele Liotti e Pilar Fogliati, però, non ci stanno e sono pronti a boiocottare Sorelle.