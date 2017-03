Brad Pitt e Jennifer Aniston sempre più vicini: galeotto fu un sms…

Per Jennifer Aniston è finalmente arrivato il momento della rivincita. Dopo aver fatto innamorare di lei, nel lontano ’97, l’uomo più bello del mondo, l’ex Rachel di Friends riuscì addirittura a sposarselo tre anni dopo. Poi, nel 2004, la fine del sogno: sul set di Mr&Mrs Smith, Brad Pitt conobbe Angelina Jolie.

Sappiamo tutti come andò a finire: Jennifer Aniston si trasformò nella cornuta più famosa al mondo, Brad cadde tra le braccia di Angelina e fece con lei 6 figli e un matrimonio.

Ora che i Brangelina non esistono più, pare che i rapporti tra Brad Pitt e Jennifer Aniston siano ripresi. Tutta “colpa” di quel primo sms, inviato dall’attore il giorno del compleanno della Aniston l’11 febbraio: “Brad le ha fatto gli auguri e da lì hanno cominciato a sentirsi – assicura un amico di Pitt a People – Brad e Jennifer sono amici da un po’, e spesso si scrivono qualche messaggio”.

“Sono solo amici che si sentono” chiarisce la fonte.

Anche perché, sia chiaro, Jennifer Aniston non ha passato tutti questi anni ad aspettare che il suo ex marito rinsavisse e, anzi, è convolata a nozze con il bellissimo Justin Theroux (dal quale si vocifera aspetti un figlio, anche se in realtà Jennifer Aniston viene data per incinta almeno tre volte l’anno).

E cosa ne pensa il buon Theroux di questa rinnovata amicizia? “Gli sta bene che siano amici – ha assicurato la fonte – Jen, d’altronde, vuole solo stare bene e sa che per Brad questo è un momento non facile”.