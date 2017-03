Cecilia Rodriguez: “Nessuno prima di Iannone aveva trattato così la mia Belen!”

Quando ti fidanzi con Belen entri automaticamente a far parte del clan dei Rodriguez, e hai fin da subito a che fare con l’affettuosa (ma forse un po’ invadente?) famiglia della showgirl. Te li ritroverai in casa, alle feste e persino in vacanza.

La sorellina di Belen, in particolare, parlerà di te sui giornali (anche perché la bella Cecilia esiste, mediaticamente parlando, solo in quanto sorella di Belen).

Lo ha scoperto anche Andrea Iannone, protagonista dell’ultima intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez al settimanale Mio.

“Andrea mi piace tanto – ha dichiarato la piccola Rodriguez – Non ho mai visto nessun uomo prendersi cura di mia sorella come fa lui. Andrea è un pazzo: con il lavoro che fa non poteva essere diversamente. Ma è un ragazzo alla mano e ha una bella famiglia: sono umili e buoni. E sono contenta perché mia sorella è contenta”.

E se Iannone prendesse il posto dell’adorato Stefano De Martino anche nel cuore di Cecilia?