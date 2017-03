Gianni Sperti, che batosta per l’opinionista di Uomini e Donne

Brutte notizie per Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne è finito nuovamente al centro del gossip dopo la partecipazione di Paola Barale all’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Ai microfoni di Alessia Marcuzzi, Paola Barale ha servito un colpo basso all’ex marito.

GIANNI SPERTI, LE PAROLE DI PAOLA BARALE

Sono passati anni dalla fine del matrimonio di Paola Barale e Gianni Sperti ma, ancora oggi, si continua a parlare del loro divorzio. In tutti questi anni, l’ex ballerino ed oggi opinionista di Uomini e Donne non ha mai negato di aver sofferto molto per il divorzio da Paola Barale. Quello che ha provato Gianni Sperti per Paola Barale è stato sicuramente un grande amore. Da parte sua, invece, la showgirl, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, rispondendo ad una domanda di Vladimir Luxuria che le ha chiesto se ci fossero possibilità di un ritorno di fiamma, ha risposto: “Raz è stato e sarà per sempre il grande amore della mia vita. Ci amiamo in modo speciale”.

Parole importanti, quelle pronunciate da Paola Barale che non potrà mai cancellare i tredici anni vissuti con Raz Degan. Da parte sua, Gianni Sperti sembra aver finalmente trovato un nuovo amore. Nella vita dell’opinionista di Uomini e Donne, infatti, ci sarebbe un nuovo, bellissimo amore.