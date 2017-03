Isola dei Famosi 2017 sempre più hot: show bollente di Raz Degan, le foto

Raz Degan infiamma l’Isola dei Famosi 2017. L’attore israeliano, protagonista assoluto dell’ultima puntata del reality show durante la quale, oltre ad aver ricevuto la sorpresa di Paola Barale, ha mandato direttamente al televoto Moreno Donadoni e Giulia Calcaterra in qualità di leader, ha regalato uno show bollente a tutti i suoi fans.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LO SHOW HOT DI RAZ DEGAN

Raz Degan rende bollente l’atmosfera sull’Isola dei Famosi 2017. Chi si aspettava uno spettacolo osè da Malena resterà deluso perchè il primo naufrago a regalare il primo nudo della nuova edizione del reality show di canale 5 è stato proprio Raz Degan,

L’ex modello, mentre stava pulendo una pentola, non si è accorto dello spostamento del costume mostrando così alla telecamere i suoi gioielli di famiglia. Nonostante l’imprevisto, Degan non ha fatto una piega continuando a fare ciò in cui era impegnato.

L’ex compagno di Paola Barale conquista così ancora una volta il pubblico. Diventato un vero e proprio beniamino dei fans, l’attore israeliano è già considerato il vincitore dell’Isola dei Famosi 2017. Sarà davvero così?