Laura Pausini è incinta? La reazione della cantante conquista i fans

Laura Pausini è davvero in dolce attesa? La cantante, in vacanza a Miami con il compagno e la figlia, è fintia nuovamente al centro del gossip dopo la pubblicazione di alcune foto sull’ultimo numero del settimanale Chi.

LAURA PAUSINI, LA SMENTITA DELLA GRAVIDANZA

Nel numero in edicola del settimanale diretto da Alfonso Signorini sono state pubblicate alcune foto in cui Laura Pausini mostra delle forme leggermente arrotondate. Le curve dell’artista hanno subito fatto pensare ad una seconda gravidanza ma, a quanto pare, non è affatto così.

Laura Pausini, mamma di Paola, non aspetta il secondo figlio. A smentire la presunta gravidanza è stata la stessa cantante che, sui suoi profili social, ha pubblicato uno scatto in cui appare in splendida forma, con un ventre super piatto.

Tanti i commenti dei fans che si sono schierati con la cantante esortandola a non dare peso a tutti i rumors sulla sua vita privata. “A me poco importa se è vero o meno xké anche fosse certamente non è un po’ di pancetta che ti rende la donna e persona ispiratrice che per me sei. Punto”, “Laura sei bella comunque, con o senza un chilo di più, la tua essenza è meravigliosa, l’importante è che tu stia bene”, “Qui ogni 3×2 dicono che sei incinta!!! Cioè sei una sforna emozioni mica una sforna bambini! Ahaha la differenza c’è! Comunque hai sempre stile, anche nel rispondere. E con questa foto io direi ciaone a tutti!”, scrivono i fans.