MasterChef Italia 6: anticipazioni semifinale di stasera, giovedì 2 marzo

Sono rimasti in gioco solo loro: l’avvocato e notaio Cristina Nicolini, la barista Gloria Enrico, la studentessa Margherita Russo e lo studente Valerio Braschi. Due di loro, questa sera, giovedì 2 marzo, dovranno lasciare la cucina di MasterChef a un passo dalla finalissima di giovedì prossimo.

La semifinale di MasterChef comincerà con una prova che farà sgorgare qualche lacrima: all’interno della Mistery Box i concorrenti troveranno gli ingredienti scelti per loro da familiari e amici che fanno parte della loro vita. I cuochi amatoriali dovranno preparare il loro miglior piatto in 45 minuti. Il vincitore della Mistery potrà scegliere ingredienti e minuti a disposizione per se stesso e per gli altri tre concorrenti nell’Invention Test. Alla fine di questa seconda prova, ci sarà la prima eliminazione.

L’esterna di questa sera sarà ambientata a Denia, vicino Valencia. I tre semifinalisti dovranno entrare nella cucina tre stelle Michelin dello chef spagnolo Quique Dacosta e dare prova delle loro capacità. Il migliore dei tre potrà, una volta tornato nella cucina di MasterChef, assistere dalla balconata al Pressure Test più insidioso di sempre al termine dei quali avremo il nome dei finalisti di MasterChef Italia 6.