Un passo dal cielo 4, anticipazioni ottava puntata: Francesco e Livia di nuovo vicini, la sofferenza di Emma

Nonostante l’assenza di Terence Hill, Un passo dal cielo 4 si sta confermando un successo per Raiuno. La puntate della fiction che vede come nuovo protagonista Daniele Liotti nei panni del capo della Guardia Forestale, Francesco Neri con un doloroso passato alle spalle incollano puntualmente una media di quasi 6 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito anche del divertimento affidato al commissario Vincenzo Nappi e alla sua spalla Huber. Oltre ad Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales, inoltre, in Un passo dal cielo 4 spicca anche la presenza di Pilar Fogliati, la giovane attrice che interpreta l’etologa Emma Giorgi e Fedez.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA

Nonostante il cambio di programmazione, il successo di Un passo dal cielo 4 è inseuribile. Merito di Daniele Liotti e Pilar Fogliati che hanno davvero conquistato tutti intepretando Francesco ed Emma, protagonisti di una storia d’amore che, seppur non sia ancora decollata, sta facendo sognare il pubblico italiano. Cosa succederà, dunque, nell’ottava puntata?.

Nel primo episodio di Un passo dal cielo 4, lo zio di Martino viene ritrovato tramortito in un bosco e questo getta alcune ombre sulla famiglia del giovane forestale e del suo rapporto con il padre. Mentre Emma è a Roma per il suo nuovo lavoro, alla palafitta, si presenta Livia in lacrime. Cristina, nel frattempo, è elettrizzata per l’arrivo di una blogger che potrebbe rendere famoso il bed and breakfast e per questo chiede aiuto a Vincenzo per far funzionare le cose.

Nel secondo episodio, una ricercatrice viene trovata in fin di vita nel suo laboratorio, forse morsa dai serpenti scappati dalle gabbie. Mentre Francesco e Livia si riavvicinano progressivamente, Emma, per cercare di stare lontano dal forestale, si avvicina al maestro Albert ritrovandosi a scorprire qualcosa sul suo passato. Eva torna a San Candido e Vincenzo non le è indifferente. Cristina cerca così d’intromettersi in tutti i modi tra i due.