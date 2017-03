Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono nuovamente vicini e scatenano l’entusiasmo dei fans che hanno sempre sognato il clamoroso ritorno di fiamma. Nell’ultima registrazione del trono over, infatti, Giorgio ha confessato di aver fatto un gesto che non ha lasciato indifferente Gemma.

A riportare fedelmente tutte le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over è il sito di Maria De Filippi. Da MariaDeFilippi.mediaset.it eccovi le anticipazioni:

“In perfetta forma, tranquilla e beata, Tina guarda il recall dell’ultima puntata (23/2) finita la quale Gemma parla con la redazione e spiega che h sempre creduto che ogni incontro potesse essere quello giusto, si sente fragile e questo non aiuta ad avere fiducia è la prima volta che si trova in una simile situazione, è turbata da una parte di Michele ma un’altra le fa paura e deve riflettere.

Entra Gemma con un dono per Tina, scatta subito il botta e risposta fra le due signore e l’opinionista sottolinea il suo outfit oggi da “sedicenne”, invece Gemma si complimenta con il bell’aspetto di Gianni che trova bello e “bono”, così la signora Emy avanza l’ipotesi che potrebbe chiedergli se vorrebbe fare l’amore con lei!

Entra Michele, ma oggi Gemma decide di chiudere la loro conoscenza e spiega che non è riuscita a superare la diffidenza nei suoi confronti, anche ieri sera non si sono visti e, se davvero ci fosse stato interesse, la stanchezza non poteva essere un deterrente mentre è stata la causa della decisione finale

Maria aggiunge che lei ha detto alla redazione di essere convinta di non piacergli, Gemma conferma, si è sentita una seconda scelta; Michele la rassicura – per me eravate alla pari – ma non la convince, anche perché lui ha scelto lei solo dopo il ritiro di Cristina; il cavaliere ha la sua versione, ricostruendo anche il mancato incontro di ieri sera (era molto stanco e avrebbe voluto essere più brillante) che ha tanto turbato Gemma e ribadisce di essere pronto a conoscere solo lei; Gemma non gli crede e lo accusa di essere sempre stanco e soprattutto “programmato”, lui si difende ma Tina non gli crede e lo invita a smetterla con “questa farsa”; anche Nino sostiene che se avesse avuto un vero interesse non ci sarebbe stata stanchezza che tenesse.

Ma Gianni e Tina trovano una discordanza tra le dichiarazioni di sofferenza di Gemma e la sua odierna decisione di chiudere e l’opinionista è convinta che il fatto che Giorgio sia andato a consolarla le abbia fatto montare la testa e sperare di nuovo, Maria informa tutti che Giorgio le ha mandato un messaggio dopo la puntata in cui la confortava e che tra l’altro diceva – quello che non ti uccide di fortifica. Michele fa notare a Giorgio che non avrebbe dovuto interferire in una storia altrui e se la prende anche con Marco che però replica senza esitazione ma precisa anche che frequentare più persone per volta non aggiunge nulla ma se mai toglie; Gianni ribadisce che Gemma ha trovato il pretesto, dopo il messaggio di Giorgio, per congedarlo e anche il video che ha portato, un ballo con Cristina, dimostrerebbe una maggiore intimità con lei; ma la visione dello stesso non dimostra nulla e scatena Tina, che poi lascia lo studio per rilassarsi.

Fra Nino e Anna le cose vanno benissimo, lui l’ha raggiunta nella sua città, l’ha vista mentre insegnava nuoto ai bambini e la cosa lo ha intenerito, lei aggiunge che l’ha vista senza trucco e l’ha trovata bellissima, Gianni li vede bello e radiosi e si informa su eventuali intimità che però lei non svela; Nino ha solo qualche incertezza perché ha l’impressione che lei analizzi, per diffidenza, ogni suo parola, Anna gli ricorda anche il contenuto della lettera che gli ha scritto in cui si è lasciata andare alle emozioni; Nino però parla di una serata in cui un uomo, in un locale, l’ha guardata per tutta la serata, Anna è stupita e gli ricorda che ha il terrore della gelosia e dagli uomini gelosi scappa… lui dichiara di essere assolutamente preso ma sta cercando di capirla bene, Simona lo invita a darle tempo e Gianni gli chiede perché non escono e si vivono fuori la storia, lui è incerto mentre lei no.Interviene Sossio le fa gli auguri perché – lui predica bene razzola male – ma la sua dichiarazione non è affatto condivisa da Anna che lo invita a non paragonarsi a Nino e aggiunge che sa difendersi da sola, Gianni ribadisce che Nino avrebbe dovuto accettare il consiglio e il suo rifiuto dimostra uno scarso interesse, anche Valentina lo sollecita a farlo, Nino continua a dire che vuole fare un ultimo weekend poi deciderà, Anna comincia a farsi qualche domanda e Gianni sottolinea che solo oggi si è capito che l’esitazione di lui dipende dal carattere di Anna che gli spiega il motivo della sua diffidenza e lo fa con tono concitato e chiude con un – va bene così Maria – e torna al suo posto, non desidera ballare con nessuno, però aggiunge che dopo due uomini gelosi che l’hanno distrutta, non è disposta a concederlo più a nessuno!

Nino spiega che alla persona incontrata nel locale Anna piaceva da tempo, lo studio gli fa notare che di questo dovrebbe essere orgoglioso; dopo un nuovo inizio di polemica ribadisce che questa sera staranno insieme, Gianni non crede a lui, Tina s^, lui ribadisce che da due settimane dice alla redazione che pensa di uscire con lei, Maria precisa che da due settimane parla di dubbi…e Marco dichiara che una lettera come quella che Anna gli ha dedicato la vorrebbe ricevere ogni uomo, Giorgio balla con lei.

Dopo un buon inizio, le cose non sono andate bene tra Vanni e Antonia, lui nel frattempo sta sentendo un’altra signora; Antonia gli riassume tutte le belle parole che le ha detto, l’ha baciato solo perché l’aveva eletta a sua donna ideale, per poi sentirsi die che vuole conoscere altre signore, e la simpatica signora gli dice chiaramente che lo lascia; con Mariarosa, la nuova conoscenza, si sono incontrati a metà strada fuori dallo studio e hanno passato insieme quasi un’intera giornata, si sono capiti subito e hanno più dialogo così continua con lei e non vuole sentire altre signore, si balla.

Si torna sull’argomento Anna/Nino, Sossio viene accusato di avere scatenato un vespaio e due signori esprimono opinioni contrapposte, un terzo invita la ”bella signora” a fare il primo passo, Astrid capisce che all’inizio ci siano incertezze, Anna dichiara di avere fatto due passi indietro, le ragioni addotte da Nino non la convincono e Gianni le suggerisce di chiuderla con lui, lui vorrebbe una donna che gli desse le stesse certezze che riceve da lui, Anna gli fa notare che essere disposta ad uscire dalla trasmissione è il suo modo di dargli una certezza, ma poi stanca del suo argomentare gli intima di stare zitto perché non lo riconosce! Tinì lo sollecita ad amare una donna così vivace e ammirata da tutti.

Mauro e Valentina si stanno frequentando e si piacciono, lui timido lei un po’ coatta, lui gentiluomo, lei bella persona, una buona partenza per entrambi e questa sera usciranno insieme.

Siparietto di battute tra Gemma e Marco a cui si unisce anche la signora Graziella che riesce a farla rimanere senza parole per una volta; un filmato racconta l’esterna di Giorgio con Giovanna, lei si è sposata due volte ma non ha avuto figli, ama la poesia, in particolare di Hikmet, lei ma fuma, ma non si sente, così decidono di rivedersi; quando entra in studio gli dice che si sta vedendo anche con Francesco che si rapporta a lei anche per un fatto di età, lui ha 41 anni e pensa a una famiglia – tu vuoi figli ?- le chiede pronto suscitando ilarità, Giovanna conferma di essere intrigata anche da Giorgio e vuole continuare a conoscere entrambi, Giorgio la prende con ironia , poi lei sceglie di ballare con Francesco – perché ieri aveva la febbre –

Chiara esprime grandi apprezzamenti per Bruno che – ha dato il massimo ma non è scattata la chimica – lui spiega che è molto sorpreso che, dopo e durante il bel weekend passato a Roma, lei si sia sempre negata a qualsiasi gesto affettuoso, persino quando lei ha accettato di salire in camera sua e si è addormentata! Insorge Graziella e rivela che avevano un appuntamento, ma lui lo ha disdetto la domenica mattina per un impegno con suo figlio, lui spiega che ha ricevuto una telefonata urgente alle 9 della domenica; Chiara si dice interessata a continuare con Giuseppe ma lo trova distante, questa sera però usciranno insieme.