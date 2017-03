Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. Nella nuova registrazione del programma di Maria De Filippi è stata appena presentata la nuova tronista. A sedersi accanto a Marco Cartasegna e Luca Onestini non è un’ex corteggiatrice nè un volto sconosciuto ma un’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande fratello.

UOMINI E DONNE, DESIREE’ POPPER E’ LA NUOVA TRONISTA

La nuova tronista di Uomini e Donne è la brasiliana Desireè Popper che il pubblico ricorderà per la sua partecipazione all’edizione del Grande Fratello vinta da Federica Lepanto. La bella brasiliana entrò nella casa più spiata d’Italia durante le ultime settimane per tentare Alessandro Calabrese che continuava a struggersi d’amore per l’allora ex fidanzata, Lidia Vella.

Durante la permanenza in casa, Desireè conquistò le attenzioni di Alessandro con cui ci furono anche dei gesti d’affetto intimi, compreso un bacio. Desirèe, tuttavia, è stata vicinissimo a diventare una naufraga dell’Isola dei Famosi 2017. La brasiliana, infatti, è stata la protagonista del primo televoto che è stato poi vinto da Giulia Calcaterra.

Attualmente single, dunque, Desirèe approda così alla corte di Maria De Filippi. La scelta, però, non piace assolutamente al pubblico che vede solo del business e avrebbe preferito una ragazza sconosciuta.