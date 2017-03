Andrea Iannone stavolta esagera ma Belen apprezza comunque: ecco cosa ha combinato il pilota

Andrea Iannone continua a stupire Belen Rodriguez anche se stavolta ha esagerato un po’. La storia d’amore tra il pilota e la showgirl argentina procede a gonfie vele e Andrea Iannone ha deciso di lasciare letteralmente senza parole la sua bella fidanzata e non solo.

ANDREA IANNONE, IL NUOVO LOOK CHE PIACE A BELEN

Da quando è diventato ufficialmente il fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannona sta letteralmente modificando il suo look. I fans più attenti del pilota, infatti, hanno notato i suoi cambiamenti al punto da vedere in lui la copia di Fabrizio Corona e Stefano De Martino, gli ex della showgirl argentina.

Andrea Iannone, così, nelle ultime settimane, sta sfoggiando un look completamente diverso rispetto al passato. Oltre ad aver cambiato il modo di vestire, il pilota ha anche deciso di schiarirsi i capelli. La chioma scura, infatti, ha lasciato spazio a dei capelli sempre più chiari. In un video pubblicato su Instagram Stories, in particolare, Iannone sfoggia dei capelli biondo platino che Belen sembra apprezzare molto al punto da ricoprirlo di cuori.

E i fans, avranno apprezzato il cambiamento stilistico di Andrea Iannone che fa di tutto per essere all’altezza della sua bellissima fidanzata?