Uomini e Donne, il sorprendente annuncio di Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti stanno insieme dallo scorso 16 febbraio. Dalla scelta della tronista di Uomini e Donne sono passate solo poche settimane ma la Lorenzini non potrebbe essere più felice della scelta fatta. Emanuele Mauti, infatti, ha sorpreso la fidanzata e i fans di Uomini e Donne con un annuncio a sorpresa.

UOMINI E DONNE, L’ANNUNCIO DI SONIA ED EMANUELE

Nonostante le critiche che continuano a ricevere, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono felici e innamorati. A dimostrarlo sono le foto e i video che i due piccioncini di Uomini e Donne regalano ai fans sui social. Nelle ultime ore, però, la coppia ha deciso di spiazzare tutti con un annuncio a sorpresa.

La coppia, infatti, ha iniziato da poco una convivenza, in una piccola casetta a Roma per “viversi al 100%” come ha svelato il pallanuotista che già in occasione del compleanno di Sonia aveva scatenato l’entusiasmo dei fans con il seguente messaggio:

“Ripenso ai primi giorni di dicembre, quando in maniera del tutto casuale mi venne proposto di partecipare a Uomini e Donne…al 9 dicembre, quando con il cuore in gola ti vidi per la prima volta e pensai che io e te poco c’entravamo l’uno con l’altro…ripenso a quando Maria mi propose di ballare con te, per la prima volta sentii l’odore dei tuoi capelli, il profumo della tua pelle, e ne rimasi immediatamente sconvolto…ricordo i successivi tre mesi, tra gioie e discussioni, ma con la voglia di farti mia che in me cresceva sempre più…ripenso a 10 giorni fa, quando guardandomi negli occhi mi hai detto “basta, non ce la faccio più, andiamo via insieme…”; a sabato, all’emozione che ho provato nel vederti sugli spalti, proprio lì dove tutto ebbe inizio…penso a quanto il destino abbia cambiato completamente la mia vita in così poco tempo…a questa mattina, quando aprendo gli occhi sei stata la prima cosa che ho trovato al mio fianco…cio che ci attende nel nostro futuro non lo so, lo scopriremo stando insieme…ciò di cui sono certo invece è che te sia la miglior cosa potesse capitarmi nella vita…AUGURI AMORE MIO!!!”.