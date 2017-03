Shannen Doherty ha finito la chemio: il dolce messaggio di Luke Perry commuove i fans

Luke Perry torna a parlare di Shannen Doherty. Ancora amatissimi dai fans che hanno sognato vedendoli nei panni di Dylan Mckay e Brenda Walsh, Luke Perry e Shannen Doherty stanno emozionando i fans in questo periodo.

SHANNEN DOHERTY, IL DOLCE MESSAGGIO DI LUKE PERRY

Shannen Doherty sta combattendo contro il cancro da mesi. L’attrice, rimasta nei cuori di milioni di fans per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, nei giorni scorsi ha annunciato di aver concluso il ciclo di chemioterapia.

“Ultimo giorno di chemio. Esausta. Ora che ho finito con chemio e radioterapia bisogna aspettare. Aspettare il test. Aspettare per vedere se sono pulita o no. Aspettare per la ricostruzione. Aspettare. Penso che quando qualcuno si ammala di cancro stia sempre aspettando, in un certo modo. Io sto aspettando con voi”, ha scritto la Brenda di Beverly Hills 90210.

Di Shannen Doherty ha parlato Luke Perry Christina Garibaldi dell’US Weekly: “Ad oggi, noi non abbiamo mai parlato. Ho visto le stesse cose che hai visto tu in questi mesi, che ognuno le gestisce come può e come crede. Quando starà bene a Shannen, sono sicuro che parleremo. Lei è coraggiosa, è una combattente. È nel mio cuore e ci penso spesso. Shannen ha colto l’opportunità per far sapere alla gente che il cancro al seno è ancora un problema. Io coglierò questa opportunità per inviarle il mio amore. […] Nessuno di noi (del cast di Beverly Hills 90210, ndr) sarebbe qui oggi senza Shannen. Ne ha passate un sacco. È parte fondamentale del successo di questo spettacolo. Lei mi ha insegnato molto. Sono contento che sia stata la mia partner in scena”.